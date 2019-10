EFFICIENZA ENERGETICA ITSEE L'AQUILA: SI SONO SVOLTE LE SELEZIONI PER CORSI GRATUITI E STAGE ALL'ESTERO

Pubblicazione: 25 ottobre 2019 alle ore 16:14

L'AQUILA - "Ho avuto sempre la passione per l'elettronica, da piccolo smontavo e rimontavo radio e altre apparecchiature. Nella mia terra, la Sicilia, però non vedo sbocchi occupazionali, sono convinto che questo corso mi servirà a trovare lavoro, nel settore che rappresenta la mia passione".

A parlare è un ragazzo siciliano, che assieme ad altri 74 giovani e meno giovani, provenienti da tutto l'Abruzzo, ed anche da Campania, Lazio, Molise, Marche eappunto Sicilia, è venuto a L'Aquila per per partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi biennali da “Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici" e "Tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building", che inizieranno il 30 ottobre. I corsi sono stati organizzati dall'Istituto tecnico superiore di Efficienza energetica Itsee dell'Aquila, che, per il biennio 2019-2021 torna a promuovere corsi completamente gratuiti per diploma di V Livello EQF (Quadro europeo delle qualifiche), titolo valido anche per concorsi pubblici, che danno accesso alle migliori opportunità occupazionali sul mercato del lavoro nazionale ed internazionale.

Ad essere selezionati ieri, 24 ottobre, 50 candidati, 25 per ciascun corso, a seguito dei test a risposta multipla di cultura generale, fisica, chimica, e matematica, e di un colloquio motivazionale, che si sono tenuti nella sede Itsee in via Acquasanta. Gli esclusi comunque potranno subentrare, partecipando come uditori, cinque per ogni corso.

“La grande partecipazione alle selezioni, anche da fuori regione - commenta Carlo Imperatore, presidente della Fondazione Itsee dell'Aquila - ci riempie di soddisfazione e orgoglio, perchè è la conferma del valore della nostra offerta formativa. Molti dei corsisti verranno a vivere qui a L'Aquila, qualcuno ha già preso casa. E questo significa anche contribuire alla piena rinascita della città”.

L'Itsee costituisce il canale di formazione superiore post-secondaria non universitaria ed è gestita da una fondazione di partecipazione costituita da scuole, imprese, università, centri di ricerca, enti locali, enti accreditati che collaborano per una formazione di alto profilo tecnologico.

I corsi Itsee che partiranno il 30 ottobre rilasceranno diplomi di "Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici" e "Tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building". Entrambi sono riconosciuti dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si articolano in due anni accademici per un totale di almeno 1.800 ore, di cui 800 di attività d'aula/laboratorio, 200 ore di project work/alternanza e 800 di stage in Italia e all'Estero (Ungheria, Spagna, Regno Unito, Austria, Malta...) tramite il progetto Erasmus+.

Il corso di "Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici", mira a creare un profilo professionale Industriale e Civile per la gestione del risparmio energetico e della generazione di energia, in uno stadio intermedio tra il personale di estrazione tecnica che effettua attività di tipo progettuale, operativo e manutentivo, ed il management aziendale. Il Tecnico Superiore è addetto alla conduzione e gestione di impianti e macchinari, anche al fine di migliorare le performance produttive e di risolvere eventuali criticità tecniche.

Il corso da "Tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella smart building", formerà una figura professionale che opera sia in fase di progettazione sia in fase operativa sul cantiere, interfacciandosi con il direttore dei lavori e/o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni su tutte le problematiche e azioni tecniche che garantiscono il risparmio energetico e l'efficienza energetica dell'edificio, progettato secondo le caratteristiche dell'edilizia sostenibile.

“Oltre il 50 per cento dei nostri docenti provengono dal mondo delle professioni – spiega la direttrice didattica Daniela Allevi – e questi corsi offriranno la possibilità di trovare occupazione in un settore strategico e in crescita come quello del risparmio energetico - i nostri tecnici sono sempre più richiesti dalle aziende italiane e estere. Ad oggi quasi 9 studenti su 10 trovano lavoro entro 12 mesi dal termine dei corsi"