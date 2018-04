EDUCAZIONE AMBIENTALE: I CEA E I COMUNI BENEFICIARI DEI FONDI REGIONALI

Pubblicazione: 24 aprile 2018 alle ore 16:59

PESCARA - La Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti di educazione ambientale a favore delle scuole primarie e secondarie, che saranno realizzati da Comuni e centri di educazione ambientale.

Dei 66 progetti presentati e ammessi, ne sono stati finanziati 21 con la possibilità di scorrimento della graduatoria in caso di economie.

Giunge così a compimento la procedura amministrativa avviata oltre un anno fa e relativa al tema della resilienza e dei cambiamenti climatici.

L’iniziativa è rivolta ai Comuni abruzzesi che, per la realizzazione del progetto, hanno dovuto avvalersi di competenze specifiche e quindi della collaborazione dei Centri di educazione ambientale (Cea) riconosciuti di interesse regionale. A disposizione 200 mila euro per attivare campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale sui temi della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della prevenzione degli incendi boschivi.

I beneficiari del progetto sono i cittadini, i docenti e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Abruzzo.

"Questo intervento - ha commentato il Sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega all'Ambiente Mario Mazzocca - che contribuisce a rilanciare il ruolo dei Centri di educazione ambientale, si incardina nel più ampio progetto che la Regione Abruzzo sta portando avanti nel campo del contrasto e dell’adattamento ai cambiamenti climatici: un intervento importante perché volto a determinare una collaborazione tra i Cea e gli enti locali sul terreno della prevenzione sia degli effetti potenzialmente distruttivi conseguenti al cambiamento climatico, sia delle azioni che aumentano il rischio di incendi boschivi".

L'ELENCO dei BENEFICIARI

Ortona - Cea Ortonnammare, "Sosteniamo il nostro futuro": 10.000 euro

Fontecchio - Cea Torre del Cornone, "Una foresta modello per la valle dell'Aterno": 10.000

Avezzano - Cea Il Salviano e/e' vita, "L'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la prevenzione agli incendi boschivi": 10.000

Carsoli - Cea In famiglia Casale sherpa, "Clima, educazione ambientale per i cambiamenti climatici, la resilienza e per la prevenzione agli incendi boschivi": 10.000

Caramanico Terme - Cea Majambiente, "Coscienza d'Appennino, Tornare alla terra per generare occasioni di benessere e qualità sostenibile": 10.000

Martinsicuro - Cea Antonio Bellini, "I guardiani del Parco": 10.000

Pretoro - Cea Il grande faggio, "Un clima nuovo in paese": 10.000

Raiano - Cea Gole di San Venanzio, "Il patto per il clima di Raiano adottando un bosco": 10.000

Roccamontepiano - Cea Il grande faggio. Un clima nuovo in paese: 10.000

Borrello- Cea Centro risorse, "Protezione del patrimonio forestale e coinvolgimento della comunità locale" -10.000

Collecorvino - Cea Antonio Bellini, "L'evoluzione dell'oliva dritta (moscufese o loretana) a seguito del cambiamento climatico dell'area vestina": 10.000

Penne - Cea Antonio Bellini, "Resilienza, adattamento e mitigazione - i cambiamenti climatici nella riserva naturale regionale Lago di Penne: 10.000,00

Casacanditella - Cea Buendia, "Affrontare le criticità del territorio considerandogli effetti dei cambiamenti climatici": 10.000

Scerni - Cea Centro Ape Abruzzo, "Cambioio clima": 9.000

Ripa Teatina: Cea Buendia, "Risorse naturali ed assetto territoriale. buone pratiche per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici": 10.000

Villetta Barrea - Cea Pnalm, "Il paese che vorrei": 10.000

Fara San Martino - Cea La porta del sole, "La terra e l'uomo, buone pratiche per il vivere sostenibile" 5.757

Ovindoli - Cea Parco Sirente Velino, "Contrastare i cambiamenti climatici nei territori montani": 10.000

Atri - Cea Calanchi di Atri, "Custodire la terra": 7.994

Palena - Cea Majella "Gea…la sua storia…la nostra storia": 10.000

Paglieta - CeaTerracoste, "Proteggo l'ambiente per proteggere il futuro": 10.000