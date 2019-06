EDILIZIA SOCIALE: GRIPPA (M5S), ''PER L' ABRUZZO DISPONIBILI OLTRE 3 MILIONI''

Pubblicazione: 20 giugno 2019 alle ore 17:18

ROMA – "Regioni e Province autonome hanno a disposizione 250 milioni di euro per interventi di rigenerazione e riorganizzazione urbana finalizzati ad ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e la messa in sicurezza ed efficientamento degli edifici esistenti. Per la Regione Abruzzo sono disponibili 3.262.568,75 euro: un’opportunità importante per affrontare con maggiore efficacia il problema della carenza di alloggi sociali e dell’ammodernamento del patrimonio di edilizia sociale esistente".

Lo afferma in una nota Carmela Grippa, deputata del MoVimento 5 Stelle.

"Ora ciascuna Regione individuerà i comuni che possono presentare le proposte di intervento e l’elenco sarà approvato da un prossimo decreto che definirà anche procedure, tempistica e modalità di monitoraggio del programma. Grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle l’Italia torna ad affrontare seriamente la questione della carenza di alloggi di edilizia sociale", conclude.