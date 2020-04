EDILIZIA SCOLASTICA: SBLOCCATI 11 MILIONI PER L'ABRUZZO

Pubblicazione: 24 aprile 2020 alle ore 17:01

PESCARA - "Una buona notizia per le scuole abruzzesi. Il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha comunicato che sono stati sbloccati e ripartiti i fondi per l'edilizia scolastica. L'Abruzzo avrà una dotazione di circa 11 milioni di euro, tra le più cospicue, in proporzione, tra le regioni Italiane. Una buona notizia non solo perché è necessario rendere efficienti e sicuri i luoghi dove i nostri ragazzi si formano, ma anche perché in questo momento di crisi economica queste risorse possono essere utili a dare ossigeno al settore dell'edilizia".

Sono le parole del deputato Andrea Colletti (M5S) a seguito della ripartizione regionale da parte del Ministro della Scuola dei fondi per l'edilizia scolastica.

"Ora toccherà alla Regione individuare e proporre gli interventi al Ministero. Speriamo che questa volta, a differenza di quello che è avvenuto per la richiesta della cassa integrazione in deroga, la Regione sia celere", sottolinea Colletti.

"Credo che interventi che possano migliorare la sicurezza dei cittadini e rimettere in moto l'economia siano proprio quelli sui quali il Governo dovrà puntare nei prossimi mesi. Con provvedimenti ed azioni del genere è possibile sia migliorare la vita dei cittadini sia dare risposta alla crisi economica figlia della pandemia" conclude Colletti.