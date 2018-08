EDILIZIA SCOLASTICA: DA REGIONE 320 MILIONI DI EURO PER 165 INTERVENTI

Pubblicazione: 03 agosto 2018 alle ore 10:17

L'AQUILA - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore con delega all'Edilizia scolastica, Lorenzo Berardinetti, nel corso dell'ultima seduta ha approvato le graduatorie finalizzate alla redazione del Piano triennale regionale di Edilizia scolastica, per il triennio 2018/2020 e il Piano Annuale 2018, redatto sulla base delle istanze presentate da Comuni e Province, per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico.

"Con l'approvazione di questa delibera, resa possibile grazie al solerte lavoro di istruttoria svolto dagli uffici", ha commentato Berardinetti, "abbiamo consentito alla Regione Abruzzo di rispettare i tempi dettati dal Miur ed avere una graduatoria già approvata e pronta per accogliere i nuovi riparti nazionali".

"Si tratta di un programma importante per l'edilizia scolastica, che nei prossimi tre anni potrà avere a disposizione edifici all'avanguardia dal punto di vista della sicurezza sismica, dell'efficientamento energetico e di tutti gli interventi necessari per il miglioramento della qualità della offerta scolastica".

Entro i termini stabiliti sono pervenute 165 istanze di contributo, per adeguamento sismico, messa a norma ed eliminazione del rischio negli edifici scolastici, così suddivise per territorio.

Provincia dell'Aquila n. 26 istanze per edifici scolastici che ospitano 3.427 alunni (Totale Programma Interventi euro 39.872.529,58).

Provincia di Chieti n. 63 istanze per edifici scolastici che ospitano 12.099 alunni (Tot. Prog. euro 97.836.973,73).

Provincia di Pescara n. 34 istanze per edifici scolastici che ospitano 8667 alunni (Tot.Prog. euro 59.539.057,58).

Provincia di Teramo n. 42 istanze per edifici scolastici che ospitano 11.431 alunni (Tot. Prog. euro 124.783.307,18).

Tale Piano, che dovrà costituire il fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica, verrà inviato al Ministero dell'Istruzione al fine dell'inserimento delle relative istanze nella Programmazione Unica nazionale. La disponibilità finanziaria che verrà assegnata alla Regione Abruzzo per la copertura degli interventi, sarà ripartita per ambito provinciale, sulla base delle richieste pervenute, tenuto conto della popolazione scolastica interessata, secondo le seguenti percentuali di riparto.

AMBITI PROVINCIALI

Popolazione scolastica istanze pervenute. Percentuale di risorse spettanti per ambito. L'AQUILA 3.427 istanze pervenute, pari al 9,62% CHIETI 12.099 istanze pervenute, pari al 33,96% PESCARA 8.667 istanze pervenute, pari al 24,33% TERAMO 11.431 istanze pervenute, pari al 32,09% TOTALE 35.624 istanze pervenute. Le somme saranno assegnate secondo 3 annualità. Le risorse acquisite per l'annualità 2018 andranno a coprire, secondo l'ordine di graduatoria, il fabbisogno degli interventi inseriti nel Piano annuale 2018 che in totale sono 42, ovvero gli interventi prontamente cantierabili.