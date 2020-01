EDILIZIA: D'INTINO (ANCE ABRUZZO), ''APRIRE NUOVO CICLO DOPO DECENNIO DI CRISI''

Pubblicazione: 29 gennaio 2020 alle ore 16:13

PESCARA - Primo giorno da presidente regionale dell'Ance per Antonio D'Intino eletto ieri all'unanimità al vertice dell'Associazione dei costruttori edili abruzzesi che vogliono aprire un nuovo ciclo dopo un decennio di crisi per l'intero settore.

"È un incarico di prestigio ma soprattutto di grande responsabilità perché l'edilizia ha bisogno di una sferzata e di un cambiamento di rotta perché dopo ben dodici ani di crisi abbiamo bisogno di intraprendere nuove strade e più incisivi percorsi per affrontare i problemi che ci sono e le sfide che ci attendono. Le priorità sono soprattutto le infrastrutture, la ricostruzione e il rilancio del mercato privato. Sono tre tematiche importanti e dobbiamo poi passare anche per una destrutturalizzazione del settore perché avendo perso nel Paese 600mila addetti, abbiamo anche difficoltà, in una piccola ripresa che si vede, a trovare manodopera specializzata. Quindi anche in questo caso dobbiamo lavorare per risolvere questo problema".