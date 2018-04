EARTH DAY 2018: GLI EVENTI IN ABRUZZO A

DIFESA DELL'UNICO PIANETA CHE ABBIAMO

Pubblicazione: 22 aprile 2018 alle ore 10:04

PESCARA - Anche in Abruzzo si celebra la Giornata della Terra, evento istituito per la prima volta il 22 aprile 1970 dall’Onu. L’input arrivò dal disastro ambientale scatenato dalla fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi a Santa Barbara, in California. Il primo Earth day coinvolse 20 milioni di americani di ogni ceto sociale ed era un semplice movimento universitario.

Nel 2000 si diffuse a livello mondiale mobilitando 200 milioni di individui allo scopo di porre l’attenzione sulle questioni ambientali oggetto dell’interesse di tutti. Come ricordato dal primo rapporto mondiale sul degrado del suolo condotto da Ipbes, la “piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e i servizi ecosistemici” avviata nel 2012 dall’Unep, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, il 75 per cento del suolo sul pianeta è fortemente degradato ed entro il 2050 la percentuale potrebbe raggiungere il 95 per cento costringendo 4 miliardi di persone a vivere in terre prive d’acqua.

Tra gli eventi in Abruzzo si segnala quella organizzata dall'associazione Pescasseroli è W insieme al Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e al Comune di Pescasseroli che presentano il 22, 23 e 24 aprile presso il cinema "Ettore Scola", il film documentario Earth - Un giorno straordinario, un meraviglioso viaggio che rivela l'eccezionale potenza della natura raccontato nella versione italiana dalla voce di Diego Abatantuono.

Un documentario che segue, nel corso di una sola giornata, il percorso del sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. Grazie ai sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese, è possibile osservare da vicino gli animali in diverse situazioni: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d'amore. Si inizia domenica 22 aprile con due proiezioni ore 18,00 e alle ore 22, poi lunedì 23 nella mattinata ospiteremo le classi elementari dell'Istituto comprensivo Benedetto Croce e in serata ci sarà la proiezione alle ore 21,30. Martedì 24 ci sarà una proiezione pomeridiana per le scuole medie.

Quest’anno alle celebrazioni della Giornata della Terra prende parte anche Poste italiane che ha realizzato sei cartoline filateliche dedicate, disponibili in tutti gli uffici postali con sportello filatelico e negli spazi filatelia delle principali città. A Chieti e in provincia, gli sportelli filatelici sono disponibili negli uffici postali di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare).

E' possibile acquistare i prodotti singolarmente o racchiusi in un cofanetto personalizzato. Ciascuna cartolina evoca il connubio tra paesaggio urbano e naturale: “Torri vegetali”, “L’onda”, “Nuvole dentro”, “Strade naturali”, “Riflessioni”, “La finestra dell’anima”.

Si svolgerà lunedì 23 aprile, la manifestazione "Puliamo Insieme 2018" organizzato dal Lions Club San Salvo, in collaborazione con l'Associazione Legambiente, il Comune di San Salvo e l'Istituto Comprensivo 2.

La manifestazione si svolgerà presso il Lido hotel Milano a partire dalle ore 9:00 coordinato dal past president del club Emanuele Cieri.

Nel corso della giornata ci sarà prima una lezione didattica a cura dell'Istituto Comprensivo 2 sull'ambiente e successivamente un intervento di Legambiente per parlare del mare e delle particolarità dell'ambiente marino. In seguito le classi 4^ e 5^ della scuola elementare di San Salvo Marina, procederanno con un'azione di pulizia della spiaggia, per quanto già pulita, per sensibilizzare i ragazzi all'importanza ed al rispetto dell'ambiente.