IL COSTRUTTORE BARATTELLI E IL GESTORE DI LOCALI RINALDI, CON ALTRI SOCI, HANNO RILEVATO ''IL SOL''. INIZIATIVA IMPRENDITORIALE MA ANCHE DI AMICIZIA DEDICATA ALL'AVVOCATO PAOLO DI NAPOLI, SCOMPARSO PREMATURAMENTE NELL'APRILE SCORSO DUE IMPRENDITORI AQUILANI SBARCANO A IBIZA, APRIRANNO ESCLUSIVO RISTORANTE SUL MARE

Pubblicazione: 19 febbraio 2020 alle ore 18:02

L'AQUILA - Due imprenditori aquilani sbarcano sull'isola di Ibiza, gettonatissima perla delle Baleari, per un'impresa di carattere economico nel campo enogastronomico ma anche con la motivazione, profonda, di dedicare l’iniziativa alla memoria di un amico, anche lui aquilano, scomparso prematuramente.

Protagonisti sono Ettore Barattelli, della storica famiglia di costruttori tra i più noti e quotati in Abruzzo, già presidente dell'Associazione costruttori della provincia dell'Aquila (Ance) e Gianni Rinaldi, affermato gestore e proprietario di locali in giro per il mondo, tra cui a Cortina d'Ampezzo: insieme ad altri soci, anche non abruzzesi, hanno rilevato uno storico ristorante sul lungomare principale dell'isola, con un investimento definito importante.

Il “Sol", questo il nome dell’esclusivo locale, aprirà i battenti il prossimo mese di aprile con obiettivi molto ambiziosi: alla luce del concept studiato da un designer di Milano, si annuncia all’avanguardia e sicuramente di tendenza, quindi, la prossima estate farà parlare di sé nel contesto di turisti e frequentatori di una località dal respiro internazionale.

Dietro l'operazione commerciale, fortemente voluta da Barattelli, anche motivi di cuore e amicizia: nel ristorante si serviranno esclusivamente carne e pesce alla griglia, e in particolare uno dei piatti tipici proposti dallo chef argentino, sarà dedicato a Paolo Di Napoli, il legale aquilano scomparso prematuramente il 17 aprile scorso all’età di 55 anni.

"E proprio per onorare la memoria di Paolo - spiega Barattelli, grande amico dell'avvocato, che con lui trascorreva periodi di riposo ad Ibiza - stiamo organizzando una festa dal sapore aquilano e spagnolo. Il 21 giugno prossimo, nel giorno del suo compleanno, al Sol si ritroveranno la sorella, Franca, i tanti amici e conoscenti, i colleghi per ballare fino all'alba e gustare il piatto dedicato a Paolo, uno dei suoi preferiti".

Una serata a tema a cui hanno già aderito molti imprenditori, rappresentanti istituzionali e volti noti del capoluogo di regione.

"Paolo coltivava il desiderio, dopo il pensionamento, di trasferirsi a Ibiza - confessa l’imprenditore - con lui avevamo in animo di avviare un'attività di ristorazione: sogno naufragato con la sua prematura scomparsa. Mi sono sentito nell’intimo il richiamo di portare avanti, comunque, il nostro progetto ed ho aderito all'iniziativa gestita da Gianni Rinaldi e altri soci. L'ho fatto con il cuore".

Stando ad alcune anticipazioni legate all’avveniristico progetto, il locale si sviluppa in un ambiente aperto che affaccia sul mare: cucine a vista, sgabelli e tavoli in legno illuminati da una luce soffusa, renderanno l'atmosfera del Sol calda e accogliente.

Al tramonto, lo sguardo sull'orizzonte, regalerà momenti indimenticabili. Come Paolo, che resta nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. (b.s.)