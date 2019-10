DUBAI 2020: AZIENDE SI CANDIDANO PER PROMUOVERE ECCELLENZE ABRUZZESI

Pubblicazione: 24 ottobre 2019 alle ore 07:15

PESCARA - Approvato nell'odierna seduta di Giunta regionale lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Commissario Generale di Sezione per l'Italia per partecipare all'Esposizione Universale di Dubai 2020 all'interno del Padiglione Italia.

A comunicarlo è l'assessore alle Attività Produttive, Mauro Febbo.

"Fin dall'inizio, - ha spiegato Febbo - la Regione ha creduto in questo progetto sostenendo la partecipazione dell'Abruzzo a questo importante evento internazionale attraverso l'esposizione delle sue eccellenze. Utilizzeremo specifiche risorse pari a 600 mila euro del Programma Par Fsc Abruzzo 2007/13 che documenteremo per le attività che svolgeremo a differenza dei 3 milioni di euro utilizzati per l'Expò di Milano con risultati del tutto discutibili".

"Oggi, invece, la Regione Abruzzo - sottolinea Febbo - lavora in maniera convinta e spedita per trovarsi pronta al meglio in vista dell'Esposizione Universale di Dubai 2020 che, per sua natura, è un evento internazionale in ragione del numero e della natura dei Paesi partecipanti. Infatti, a Dubai è prevista la partecipazione di 25 milioni di visitatori di cui il 75% provenienti da Paesi emergenti come Cina, india e Indonesia dove abbiamo un PIL a due cifre".

"Adesso – continua Febbo - costituiremo un apposito Comitato regionale di Progetto istituito con successivo atto di competenza da parte del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo, composto da un rappresentate per ciascun soggetto istituzionale, coinvolto nelle attività. Ricordo come la Regione Abruzzo abbia già partecipato all'incontro con il Commissario generale di sezione per l'Italia Paolo Glisenti e del Curatore artistico del Padiglione Italia, Davide Rampello, sullo stato di avanzamento del Progetto per Expo 2020 Dubai e sulle modalità di partecipazione delle Regioni, presso la Conferenza Delle Regioni e Delle Province Autonome, lo scorso primo agosto".

Successivamente, la Regione Abruzzo ha contemporaneamente avviato un percorso di coinvolgimento degli stakeholder potenzialmente interessati, al fine di far emergere l'interesse del territorio ad una partecipazione strutturata e mirata alla manifestazione internazionale Dubai 2020, anche in coerenza con le traiettorie di sviluppo delineate nella Strategia di Specializzazione Intelligente 2017-21.

"Infatti, - ha proseguito Febbo- oggi abbiamo sul tavolo proposte e candidature di molte eccellenze del nostre territorio regionale con idee innovative e importanti come quelle di società importanti come la Fater, Walter Tosto, Rolli, Proger, Automotive della Valla di Sangro unitamente alle Camere di Commercio e Università e tante altre ancora che stanno arrivando".