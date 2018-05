DOPPIO INCARICO: D'ALFONSO

SBEFFEGGIATO ANCHE A STRISCIA

DA FICARRA E PICONE

Pubblicazione: 04 maggio 2018 alle ore 10:55

L'AQUILA - Sbeffeggiato in prima serata su una delle trasmissioni televisive più seguite, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso è finito nuovamente alla ribalta della cronaca per il suo doppio incarico di governatore e senatore del Partito democratico.

Di lui si sono infatti occupati ieri sera Ficarra e Picone, i comici conduttori di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5.

Nei giorni scorsi, D'Alfonso era finito nel mirino delle Iene, che lo hanno inseguito per le vie di Roma per consegnargli un "secondo sedere", da poter utilizzare per rivestire entrambe le cariche.

"Non si dimette", ha detto Picone, nonostante lo prescriva la legge, "però mi sembra giusto - ha fatto eco Ficarra - due poltrone, una per il culo e una per la faccia!".

QUI IL VIDEO DI STRISCIA