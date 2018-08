DOPPIO INCARICO D'ALFONSO: CASTALDI (M5S), ''IL 5 AGOSTO E' GIORNO DELLA LIBERAZIONE PER L'ABRUZZO''

Pubblicazione: 02 agosto 2018 alle ore 20:25

L'AQUILA - "Il 5 agosto è il giorno della liberazione per l'Abruzzo! La giunta delle Elezioni e delle Immunità del Senato ha appena dato 3 giorni di tempo a Luciano D'Alfonso per scegliere tra il ruolo di presidente di Regione e senatore. La Costituzione gli vieta il doppio incarico! Purtroppo il Pd oggi ha deciso di graziarlo e facendo mancare l'unanimità in Giunta ha reso impossibile una procedura più veloce".

Lo afferma in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, a margine della notizia dell'incompatibilità di D'Alfonso al doppio incarico di presidente della Regione Abruzzo e senatore, sancita oggi pomeriggio dalla Giunta elezioni del Senato.