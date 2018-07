DOPPIO INCARICO: D'ALFONSO,''ASPETTO VALIDAZIONE GIUNTA SENATO''

Pubblicazione: 27 luglio 2018 alle ore 14:56

PESCARA - "Io ho comprensione del M5S. Non perdono occasione per radicalizzare il loro punto di vista nella lotta politica. I documenti, la giacenza anche della giurisprudenza, la lettura idonea del diritto, fanno capire che un senatore della Repubblica è sub iudice fino alla validazione della Giunta delle elezioni. Io sto aspettando questo passaggio. Per il resto, in questo caso non sono infastidito delle iniziative giusdicenti delle opposizioni. È un trenta per cento della loro natura e delle loro attività".

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a margine di una conferenza stampa questa mattina. Il riferimento è al pronunciamento del Tribunale civile dell'Aquila che ha rigettato il ricorso con cui il M5S chiedeva il riconoscimento dell'incompatibilità di D'Alfonso, eletto senatore del Pd lo scorso 4 marzo, con la carica di presidente della Giunta regionale d'Abruzzo.