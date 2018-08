DOPPIO INCARICO: BELLACHIOMA, ''D'ALFONSO ORMAI EX GOVERNATORE''

Pubblicazione: 04 agosto 2018 alle ore 12:27

PESCARA - "Le dimissioni di D'Alfonso dovrebbero arrivare lunedì. Se il presidente della Regione è coerente. La Giunta per le Elezioni ha dato una accelerata e questo anche per merito della Lega. La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che questa notifica sia stata mandata attraverso una raccomandata e non una pec e non vorrei che qualcuno si renda irreperibile e aspetti la maturazione dei trenta giorni, per ricevere la raccomandata, perché poi i tre giorni scattano dalla notifica ufficiale".

Lo ha detto Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, nel corso di un incontro con la stampa tenuto questa mattina a Pescara in merito alla dichiarazione di incompatibilità approvata a maggioranza dalla Giunta per le elezioni del Senato sul doppio incarico di Luciano D'Alfonso, governatore dell'Abruzzo e senatore eletto alle politiche lo scorso 4 marzo, chiamato a scegliere in 3 giorni.

"Oggi - ha proseguito Bellachioma - presentiamo un nuovo step di adesioni alla Lega di nuovi amministratori locali, qualche indicazione in vista delle elezioni regionali, sperando che la Giunta per le Elezioni sia veramente efficace dell'ormai ex governatore D'Alfonso".