RIAPRE AD ALFEDENA PASSEGGIATA SOSPESA SUL FIUME,

LUOGO CHIAVE DISTRUTTO DA ALLUVIONE UN ANNO FA

Pubblicazione: 12 agosto 2018 alle ore 08:30

ALFEDENA - Tutto pronto per la riapertura della passeggiata "sospesa" sul Rio Torto, piccolo fiume che bagna l'antico borgo di Alfedena (L'Aquila), nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, gravemente danneggiata dopo l'alluvione del 22 novembre scorso.

Da domani quindi, venerdì 10 agosto, sarà riaperto al pubblico, lo ha reso noto, l'assessore del Comune di Alfedena con delega Bilancio e Sport, Paolo Monacelli, che sul suo profilo Facebook, ha mostrato alcune foto dei lavori appena finiti.

L'importo dei lavori è stato di circa 23 mila euro, e sono stati approvati con il primo consiglio di bilancio del 2018, per iniziare poi intorno a febbraio.

La passeggiata è un posto chiave e simbolo per tutto il paese, un'opera che risale alla fine degli anni '90, con un progetto degli architetti Gabriella Melone, attuale consigliere comunale e Giacomo di Giulio, fortemente voluta dall'allora sindaco, Vittorio Amorosi, scomparso 4 anni fa a causa di un brutto male.

È stata inaugurata in un periodo molto florido non solo per il piccolo borgo, ma per tutta la zona, grazie al turismo, Alfedena infatti è una meta cara a tanti che dal Napoletano soprattutto, hanno scelto questo posto ameno come buen retiro estivo, e anche invernale, vista la vicinanza con gli impianti sciistici di Roccaraso.

E tanti sono anche i romani, originari di questa zona, che in estate tornano per "riaprire" le case di famiglia, sempre le stesse, alcune rimaste intatte, nonostante il terremoto che colpì la zona nel 1984.

La pavimentazione della passeggiata è stata realizzata con i selci, così come venivano fatti una volta.

Tante erano nel secolo scorso le famiglie alfedeensi che vantavano nel nucleo almeno un "maestro selciaiolo", mestiere all'epoca fiorente.

"È una grande soddisfazione per tutta l'amministrazione essere riusciti a restituire ai nostri concittadini questa piccola meraviglia - è stato il commento dell'assessore ad AbruzzoWeb - era importante riuscire a finire i lavori per agosto, periodo in cui si concentra la maggiore affluenza turistica".

"Un ringraziamento particolare va all'ufficio tecnico comunale che ha affrontato in questi mesi una maratona burocratica, alla ditta esecutrice dei lavori, come sempre puntuale e soprattutto puntigliosa, e agli operatori ecologici che con un vero e proprio forcing hanno ridato all'opera il lustro che merita", ha concluso..