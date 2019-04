DONATORI SANGUE: A PESCARA FESTA PER I 60 ANNI DELLA FIDAS, ARRIVA CAMPER

Pubblicazione: 01 aprile 2019 alle ore 12:42

PESCARA - La Fidas compie 60 anni e festeggia con un tour in camper dal nome “Metti in circolo l’energia, dona sangue” che sta visitando le federate in tutta Italia. Dopo Torino, Parma, Udine, Verona e molte altre, giovedì 4 aprile sarà la volta di Fidas Pescara con un evento aperto a tutti. L’appuntamento è nel centro commerciale Borgo d’Abruzzo (Auchan Mall) a Villanova di Cepagatti, alle ore 17.

La tappa pescarese del camper vedrà protagonisti i bambini e le loro famiglie, verranno infatti premiati i vincitori del concorso “A scuola di dono”, ci si potrà divertire con il Gioco dell’Oca Goccia, e non mancherà un ricco pizza party.

“Da sessant’anni Fidas mette in circolo energia vitale promuovendo la donazione di sangue”, afferma Anna Di Carlo, presidente di Fidas Pescara, “per vincere la nostra sfida abbiamo bisogno di ognuno di voi: diventate donatori. Il camper Fidas attende tutti nella sua tappa pescarese per fornire informazioni e gadget”.