DOMENICA DI SANGUE IN ABRUZZO: TRE MORTI

E OTTO FERITI, CENTAURO IN GRAVI CONDIZIONI

Pubblicazione: 26 agosto 2019 alle ore 09:43

L'AQUILA - Lo schianto, la corsa dei sanitari e il rendersi conto di non poter fare più niente.

Sono morti così, in due distinti incidenti, un ragazzo di Guardiagrele di soli 25 anni, Mirco Cocco, schiacciato dal quad che stava guidando, e Lidia Gaspari, 60 anni, di San Salvo, deceduta a seguito di uno scontro tra la sua Ape e un camper.

Una domenica di sangue in Abruzzo, dove ha trovato la morte anche un teramano di 54 anni, Diego Barbieri, che ha accusato un malore in spiaggia, poi rivelatosi fatale.

Cocco stava guidando il quad sotto lo pioggia quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.

Una tragedia quella avvenuta ieri pomeriggio, che si è portata via un ragazzo di soli 25 anni, avvenuta in contrada Colle San Donato a Fara Filiorum Petri.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 in ambulanza e in elicottero, che è decollato da Pescara: nulla da fare, era già troppo tardi.

Secondo quanto appreso, al momento dell'impatto, il ragazzo indossava il casco che però, purtroppo, non è bastato a salvargli la vita.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

L'altro incidente mortale è avvenuto sulla Trignina, nei pressi dello svincolo per il santuario Madonna di Canneto, tra Roccavivara e Montefalcone, in provincia di Campobasso.

Moglie e marito viaggiavano sull'apecar quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati contro un camper.

Lei, Lidia Gaspari, 60 anni, di San Salvo originaria di Celenza sul Trigno, è morta sul colpo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri, sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 che hanno provato invano a rianimarla.

La vittima lavorava in un'azienda agricola ed era molto conosciuta a San Salvo.

Malore fatale sulla spiaggia di Tortoreto: Barbieri è morto mentre si trovava allo chalet Antares.

L'uomo ha avvertito un malore e si è accasciato a terra: è stato immediatamente soccorso da un infermiere che si trovava sul posto, e che ha provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco. Ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Gli operatori del 118, arrivati sul posto poco dopo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Tanti anche i feriti: ieri pomeriggio, intorno alle 16.35, sulla strada statale 17 bis, nei pressi del distributore di benzina vicino al casello dell'Aquila est.

Due le auto coinvolte, una Mercedes e una Ford Fiesta.

Ancora da ricostruire le dinamiche dell'incidente, al vaglio della polizia municipale che è intervenuta immediatamente sul posto, insieme all'ambulanza del 118.

Tre i feriti che, secondo quanto appreso, non sarebbero in gravi condizioni.

Tragedia sfiorata sull'autostrada A14, bloccata all’altezza del casello di Vasto Sud, per un incidente che ha coinvolto sei auto e un pullman pieno di turisti.

Un tamponamento a catena provocato, stando alle prime ricostruzioni, da una Mercedes che, all’improvviso, ha frenato bloccandosi e provocando l’incidente, prima di darsi alla fuga.

Fortunatamente non ci sono feriti.

Saranno le telecamere di sorveglianza dell’Autostrada, adesso, a cercare di accertare i fatti e risalire all’auto che ha scatenato il tutto.

Schianto anche sulla Tiburtina con quattro persone ferite, due motociclisti in sella a una moto e due automobilisti che viaggiavano in una macchina.

L'incidente è avvenuto nei pressi del "Curvone di Pietrasecca": la moto guidata da un giovane di Roma si è scontrata frontalmente con un'auto che proveniva dalla direzione opposta.

Immediati gli interventi di soccorso.

Sul posto un'ambulanza del 118 di Carsoli: i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare il motociclista che ha riportato un trauma cranico nonostante il casco e diverse fratture.

Le sue condizioni sono gravi.

È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano così come l'altro motociclista romano che era dietro di lui sulla moto. Gli altri due feriti hanno riportato lievi lesioni. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo che hanno regolato il traffico e accertato responsabilità.