DL SISMA: SALVINI, ''VANIFICA SFORZI E BLOCCA LE RICOSTRUZIONI''

Pubblicazione: 25 novembre 2019 alle ore 13:12

ROMA - "Decreto sisma del governo Conte? Toglie soldi all'Umbria, che tanto ha già votato, ma soprattutto blocca tutte le ricostruzioni oberando ogni procedura di obblighi e burocrazia, come denuncia la rete delle professioni tecniche. Come se non bastasse, toglie competenze agli enti locali e alle regioni centralizzando tutto a Palazzo Chigi dove ogni dossier si ferma senza speranza. Un meccanismo che rischia di vanificare gli sforzi già fatti per aiutare l'Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria. Un governo di incapaci al potere: prima tolgono il disturbo meglio è per i cittadini".

Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.