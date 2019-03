DISSESTO IDROGEOLOGICO: QUARESIMALE VS MARSILIO, 'QUESTI FANNO I FENOMENI'

Pubblicazione: 19 marzo 2019 alle ore 21:11

L'AQUILA - È polemica tra la Lega, azionista di maggioranza del centrodestra, e gli alleati della coalizione, sui 202 milioni di euro di fondi del Governo gialloverde per il dissesto idrogeologico, in particolare per i danni causati da neve e maltempo nel gennaio del 2017, tra cui la tragedia di Rigopianio.

“Questi fanno i fenomeni, ho telefonato a Marsilio ma mi ha detto che mi richiama. Ora faccio un comunicato nel quale ringrazio Peppe e Luigi”: così nel pomeriggio a palazzo dell’Emiciclo, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pietro Quaresimale, parlava con toni risentiti al telefono con il deputato e segretario abruzzese, Giuseppe Bellachioma.

La rivendicazione è relativa al mancato invito o citazione dell’impegno della Lega, forza di Governo insieme al Movimento cinque stelle, in particolare dei deputati Bellachioma e Luigi D’Eramo, alla conferenza stampa che si è svolta all’Aquila in cui il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Umberto De Annuntiis, anche lui di Fi, hanno annunciato il via libera, a tempo di record da parte della Regione, dei primi 149 interventi assegnati a 68 comuni e alle province di Teramo e L’Aquila, per utilizzare la prima trance di 62 milioni di euro dei fondi inviati dal governo.

E puntualmente, più tardi è arrivata il comunicato in una vicenda destinata ad avere conseguenze in seno alla maggioranza.

“La nota del dipartimento della Protezione Civile ricevuta dalla Regione Abruzzo è certamente un passo avanti rispetto ai danni subiti dal nostro territorio”.

Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pietro Quaresimale, in merito al via libera agli interventi relativi ai danni per la neve e il maltempo del gennaio del 2017 in 68 comuni abruzzesi dato dalla Regione in attuazione del piano sul dissesto idrogeologico fatto dal Governo che ha stanziato per b l’Abruzzo 202 milioni in tre annualità.

L’annuncio dello sblocco a tempo di record dei 149 interventi, fatto in una conferenza stampa dal presidente della Giunta, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, e Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, si riferisce alla prima trance di 62 milioni di euro.

“La nostra Regione dovrà far fronte con la massima sollecitudine a quelli che sono gli interventi programmati pari a oltre 202 milioni di euro, grazie al supporto del Governo centrale che ha dimostrato grande attenzione ed immediatezza rispetto al passato”.

“La Lega in Abruzzo sarà sempre attenta e presente in tutti i passaggi amministrativi per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza – ha concluso Quaresimale - specie per la prevenzione delle emergenze territoriali perche si possano sempre più prevenire i disastri atmosferici del passato”.