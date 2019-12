DISINNESCATO ORDIGNO BELLICO AD ORTUCCHIO

Pubblicazione: 15 dicembre 2019 alle ore 19:06

ORTUCCHIO - "Grazie a tutti gli artificieri dell'Esercito che oggi, in due distinte località italiane, hanno disinnescato ordigni bellici risalenti al Secondo Conflitto Mondiale. È stata una domenica impegnativa per i nostri specialisti che sono intervenuti in Puglia e in Abruzzo, eseguendo alla perfezione due importanti operazioni. La più delicata, anche per il numero di cittadini evacuati, è stata a Brindisi dove è stato impiegato l'Undicesimo Reggimento Genio Guastatori. A Ortucchio (L'Aquila), le operazioni sono state eseguite dagli artificieri del Sesto Reggimento Genio Pionieri di Roma. Addestramento, esperienza e altissime capacità tecniche fanno degli artificieri dell'Esercito una risorsa preziosa sempre pronta ad intervenire per la sicurezza della comunità. Grazie per il vostro quotidiano impegno!", lo scrive in una nota il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo.