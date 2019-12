DISCARICA BUSSI: PRIME AUDIZIONI IN COMMISSIONE, LEGNINI, ''AGIRE CON URGENZA, GRAVE RISCHIO SALUTE''

Pubblicazione: 04 dicembre 2019 alle ore 18:01

L'AQUILA, - "E' necessario agire con urgenza per completare la messa in sicurezza e stringere i tempi dell'avvio della bonifica, perché sta emergendo che i fattori di rischio per l'ambiente e la salute sono gravi e persistenti".

Lo ha detto Giovanni Legnini, presidente della Commissione d'inchiesta sulla megadiscarica di Bussi in Consiglio regionale d'Abruzzo, il cui lavoro è entrato nel vivo oggi con l'audizione del sindaco di Bussi sul Tirino (Pescara), Salvatore Lagatta, e del direttore generale dell'Arta Abruzzo (agenzia regionale per la tutela dell'ambiente) Francesco Chiavaroli, presente con i tecnici Lucina Luchetti, responsabile dell'Ufficio siti contaminati e Sin, e il dirigente Roberto Cocco, ascoltati dai consiglieri componenti.

"Abbiamo ascoltato con grande interesse i nostri interlocutori odierni, che ringrazio anche per la nettezza con cui hanno descritto la situazione che ci sembra preoccupante e da affrontare al più presto - ha dichiarato Legnini - Dalle audizioni è emerso che la messa in sicurezza del sito, così come la caratterizzazione, devono ancora essere completate e la bonifica deve essere avviata, benché l'azienda inquinatrice abbia iniziato in parte le attività preliminari. Molto preoccupante per l'ambiente e la salute si presenta anche il sito di Bolognano, interessato dall'ex insediamento della Montecatini".

"Al sindaco di Bussi sul Tirino e al direttore generale dell'Arta abbiamo chiesto di fornire tutti i documenti e gli elementi utili a descrivere dettagliatamente la situazione dei siti inquinati e i diversi gravi problemi segnalati. La settimana prossima proseguiremo con le audizioni del direttore del settore Bonifiche del ministero dell'Ambiente, del direttore del settore Ambiente e rifiuti della Regione e dei rappresentanti del Forum H2O".