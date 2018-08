TEMPORALI A L'AQUILA: ZONA EST LA PIU' COLPITA, FIACCOLA DEL PERDONO

IN RITARDO PER LA PIOGGIA. INCENDI A ROCCA SAN GIOVANNI E A CASTILENTI DISAGI IN ABRUZZO: REGIONE DIVISA A META', BRUCIA LA COSTA, SI ALLAGANO AREE INTERNE

Pubblicazione: 21 agosto 2018 alle ore 18:23

L’AQUILA - Pioggia e danni a causa del maltempo all'Aquila, incendi e disagi nelle province di Teramo e Chieti, dove bruciano diverse zone, la situazione più grave si registra a Rocca San Giovanni (Chieti).

È la fotografia di un Abruzzo in ginocchio e diviso a metà, e mentre piove da giorni sulle aree interne, la costa brucia con due incendi particolarmente gravi, uno a Rocca San Giovanni e l'altro a Castilenti (Teramo).

Su entrambi i fronti, i Vigili del fuco stanno lavando incessantemente per spegnere le fiamme, riscontrando non poche difficioltà nel primo caso. Situazione sotto controllo nella provincia di Pescara, dove le condizioni meteo non hanno creato disagi.

L'AQUILA

Ancora disagi all’Aquila a causa del maltempo che si sta abbattendo da giorni su tutta la provincia, maggiormente colpita dal temporale di oggi pomeriggio la zona Est della città, con allagamenti e problemi alla viabilità a San Demetrio ne’ Vestini, San Gregorio, Poggio Picenze e Fossa. A Sant’Eusanio, dove un intero paese era in attesa della tradizionale tappa del “Fuoco del Morrone”, la staffetta podistica attraverso la quale la Fiaccola del Perdono di Celestino V viene portata dall'eremo di Sant'Onofrio sul Morrone sino all'Aquila, a causa dell’abbaondante caduta di acqua, è stata posticipata di un’ora e mezzo. Situazione sotto controllo nel centro storico, dove non si registrano particolari disagi.

Il problema nella struttura di Strinella 88, che ieri è stata completamente invasa dall’acqua per via di una rottura di una condotta che si trova nella parte superiore della strada, “è stato risolto in mattinata - assicura ad AbruzzoWeb il vice sindaco del capoluogo abruzzese, Guido Liris - gli operai hanno lavorato con massima urgenza già dalle 6,30 di questa mattina e, alla luce del temporale che si è abbattuto nel primo pomeriggio, possiamo dire di aver scongiurato ulteriori danni alla struttura che ospita diversi studi medici, gli uffici della banca Bper, varie attività e gli uffici della Confederazione nazionale dell'Artigianato (Cna)”.

In questo scenario, però, non aiutano le previsioni per i prossimi giorni. Come riporta 3bmeteo.com, nell’Aquilano e nella Marsica si abbatteranno ancora temporali e acquazzoni e il tempo sarà instabile, con sole durante la mattinata e rovesci nel pomeriggio.

CHIETI

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato oggi, a partire da mezzogiorno, in contrada Poca Seccia a Rocca San Giovanni (Chieti). Dopo diverse ore di apprensione con l'incessante lavoro dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato intorno alle 19.

Secondo quanto appreso da Abruzzoweb sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento due mezzi aerei e una squadra di terra, come comunicato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Diverse le segnalazioni arrivate sia dalla costa che dalle zone interne.​

"L'incendio è partito da una campagna e dalla valle è arrivato a raggiungere la costa - spiega ad AbruzzoWeb il sindaco di Rocca San Giovanni, Enzo Di Rito -. Fortunatamente intorno non ci sono abitazioni. Siamo ormai purtroppo abituati a questi episodi e i danni, anche se al momento sono ancora da quantificare, sono senz'altro notevoli".

TERAMO

I Vigili del fuoco di Teramo sono impegnati dal primo pomeriggio di oggi nelle operazioni di spegnimento di un grosso incendio a Castilenti, in contrada San Michele, a Teramo. In base a quanto apprende AbruzzoWeb dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da alcune sterpaglie, espandendosi fino ad interessare la zona del bosco. Sul posto anche il Dos (direttore operazioni spegnimento) che sta valutando se richiedere l'intervento dei mezzi aerei.