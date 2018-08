DIMISSIONI D'ALFONSO: FEBBO E SOSPIRI, ''DI PANGRAZIO SCIOLGA IL CONSIGLIO''

Pubblicazione: 10 agosto 2018 alle ore 14:50

PESCARA - I consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri hanno scritto al presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, per chiedere formalmente "se ha ricevuto le dimissioni volontarie del presidente della Giunta regionale".

In tal caso, scrivono i due, "qualora le fossero state comunicate siamo a richiederle, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140, comma 2 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, i provvedere tempestivamente e senza indugio a dichiarare lo scioglimento del Consiglio regionale con suo decreto che dovrà essere notificato ai consiglieri e pubblicato sul Burat per ogni effetto di legge", concludono.