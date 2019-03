DIMISSIONI BIONDI: QUAGLIERI, ''SUE BATTAGLIE RIGUARDANO TUTTE LE AREE INTERNE''

Pubblicazione: 15 marzo 2019 alle ore 13:49

L'AQUILA - "Esprimo il mio pieno sostengo al sindaco della città dell’Aquila, Pierluigi Biondi".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Mario Quaglieri.

"Le sue battaglie non riguardano solo L’Aquila città ma tutte le aree interne di cui noi facciamo parte. Dal canto mio lavorerò in Regione per garantirgli la piena agibilità amministrativa per il bene dei cittadini aquilani", aggiunge.

"'Uniformare i processi economici dei territori, garantendone la specificità pur conformandoli al dinamismo dell’attualità, è la madre delle sfide che il nuovo governo regionale è chiamato ad affrontare per superare il modello di un Abruzzo a due velocità'. Queste le parole di Biondi, questa la nostra battaglia. Forza Pierluigi, siamo con te!", conclude Quaglieri.