CONSIGLIERE PENTASTELLATO DOVRA' PAGARE 50 MILA EURO: ''GIORNO TRISTE,

HO FATTO MIO DOVERE, RISARCIMENTO PER AVER CHIESTO CONTO DI SPERPERO'' DIFFAMAZIONE: PETTINARI (M5S) CONDANNATO A RISARCIRE EX GOVERNATORE D'ALFONSO

Pubblicazione: 09 novembre 2018 alle ore 18:06

PESCARA - Il tribunale civile di Pescara ha condannato Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, a un risarcimento danni di 50 mila euro nei confronti del senatore ed ex presidente della Giunta regionale abruzzese, il senatore del Pd Luciano D'Alfonso, e al pagamento delle spese legali.

La condanna è stata emessa dal giudice Marco Bortone in riferimento alla richiesta di risarcimento da 200 mila euro, presentata da D'Alfonso, che si è ritenuto diffamato da alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa da Pettinari, in seguito all'interpellanza che l'esponente del M5s presentò in Consiglio regionale nell'aprile 2015, chiedendo conto a D'Alfonso dei motivi per i quali non era stato bloccato per tempo l'acquisto del palazzo della Asl di via Rigopiano a Pescara che, a giudizio di Pettinari, sarebbe stato pagato il triplo del valore effettivo.

Secondo il giudice le affermazioni di Pettinari, riportate dagli organi di stampa, "non appaiono pertinenti allo scopo informativo da conseguire, improntate a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e a leale chiarezza e corretta manifestazione delle proprie opinioni".

Nella sentenza viene messo in luce che "gli argomenti usati non possono essere considerati mera critica della condotta dell'avversario politico, apparendo invece essere stati mirati soltanto a evocare l'indegnità della sua persona e delle modalità di esercizio delle sue funzioni pubbliche".

"È un giorno triste per me. Mi è arrivata una notizia inaspettata. Oggi il mio avvocato mi ha comunicato che, per aver fatto il mio dovere, per aver messo in luce uno spreco di denaro pubblico milionario da parte della Asl di Pescara e per aver chiesto conto di questo sperpero pubblicamente, sarò costretto a risarcire l'ex presidente di Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso con 50 mila euro".

Così il consigliere regionale del M5s, Domenico Pettinari, ha commentato la sentenza del tribunale civile di Pescara, nell'ambito della causa di risarcimento civile, per diffamazione, intentata dall'ex governatore nei suoi confronti.

"Dovrò risarcire D'Alfonso perché, nella mia veste di consigliere regionale, chiedendogli lumi su un incauto acquisto da parte della sanità abruzzese, di cui al tempo era anche commissario ad acta, avrei leso la sua immagine - La storia dell'acquisto della palazzina da parte della Asl di Pescara riguarda un edificio acquistato qualche anno fa da un privato per una somma pari a 900 mila euro e poi rivenduto, dopo pochi anni, alla Asl di Pescara per 2 milioni e 800mila euro. È stata una enorme plusvalenza e io ho reso pubblico questo - ha rimarcato Pettinari - Io non ho leso l'immagine di nessuno, ma ho difeso i cittadini abruzzesi dall'ennesimo spreco Asl che si traduce nella diminuzione di risorse per le cure e per la tutela della salute dei pazienti".