REGIONE: DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI FINANZIA ULTERIORI 11 LAVORI PER UN TOTALE DI 1.545.000 EURO DIFESA IDRAULICA IDROGEOLOGICA E DELLA COSTA, MAPPA DEGLI INTERVENTI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 11 marzo 2020 alle ore 12:10

L'AQUILA - Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti finanzia ulteriori 11 interventi in difesa del rischio idrogeologico e della costa, per un totale di 1.545.000 euro.

“Si tratta di ulteriori interventi ritenuti prioritari – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis – dai servizi di Genio Civile delle provincie di Teramo, L’Aquila, Chieti e Pescara, finalizzati ad assicurare al territorio regionale un miglioramento del grado di sicurezza dell’assetto idraulico e idrogeologico. Devo ringraziare il Dipartimento tutto ed in particolar modo il direttore, Ing. Emidio Primavera, insieme ai Dirigenti Ing. Carlo Giovani, Ing. Carlo Misantoni e Ing. Vittorio Di Biase e tutti i loro collaboratori, per l’attenzione mostrata e la dedizione al lavoro in questo particolare momento di difficoltà che sta vivendo tutto il paese”.

elenco degli interventi

PROVINCIA DI TERAMO

Lavori urgenti per la protezione spondale del fiume Salinello, località Floriano (Campli) – 200.000 euro

Lavori di ripristino e protezione arginatura fiume Fino, località Castiglione MR – 50.000 euro

Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti zona centro e sud, Silvi – 425.000 euro

Lavori di ripristino caduta massi strada comunale, località Poggio Umbricchio (Crognaleto) – 15.000 euro

PROVINCIA DI CHIETI

Intervento urgente su laghetto fiume Treste, località Castiglione Messer Marino – 230.000 euro

PROVINCIA DI L’AQUILA

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto della linea ferroviaria Sulmona/Terni, località del Comune di Molina Aterno e Castelvecchio Subequo – 25.000 euro

Intervento per Servizi di Piena e Manutenzione Idraulica per parziale demolizione dell’argine nel fiume Sagittario, località Capo Canale – 75.000 euro

Condizioni di pericolosità geomorfologica strada comunale Campotosto-Ortolano – 200.000 euro

PROVINCIA DI PESCARA

Segnalazione di pericolo per la pubblica incolumità su S.R. 5 KM 202+900, comune di Scafa – 70.000 euro

Intervento somma urgenza nel comune di Pianella, centro storico – 180.000 euro

Intervento di manutenzione idraulica su fiume Pescara – 75.000 euro.