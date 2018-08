DI MAIO A PESCARA: ORDINANZA VIETA CONSUMO IN LUOGO PUBBLICO DI VETRO E LATTINE

Pubblicazione: 03 agosto 2018 alle ore 17:14

PESCARA - Sarà piazza della Rinascita di Pescara, alias Piazza Salotto, la cornice dell’evento organizzato dal Movimento 5 Stelle Abruzzo che si terrà domani, sabato 4 agosto, alle 21.

Protagonista il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, insieme a lui i portavoce abruzzesi del M5S ed il sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività culturali Gianluca Vacca.

Per l'occasione il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha emanato un'ordinanza ad hoc che prevede: il divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine; il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all’interno dei locali autorizzati e loro pertinenze dalle ore 19 di sabato 4 agosto 2018, fino a cessate esigenze.

I limiti riguardano le seguenti zone e vie della città: corso Umberto, piazza della Rinascita, via Parini, via Mazzini nel tratto compreso tra l’intersezione con via Regina Margherita e quella con via Regina Elena, via Nicola Fabrizi nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Umberto e quella con via Galilei, via Regina Margherita nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Umberto e quella con via Mazzini, via Carducci nel tratto compreso tra l’intersezione con via Parini e quella con piazza della Rinascita, via Regina Elena nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza della Rinascita e quella con via Mazzini, piazza Primo maggio, via Gramsci.