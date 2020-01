DG ASL TERAMO E PESCARA, 31 IN CORSA

C'E' ANCHE IL MANAGER DI CHIETI SCHAEL

Pubblicazione: 09 gennaio 2020 alle ore 07:45

L'AQUILA - Così come annunciato dal governatore Marco Marsilio nelle interviste di bilancio di fine anno, sta prendendo corpo l'operazione che dovrà portare, nel pù breve tempo possibile, alla nomina dei due direttori generali delle Asl ancora vacanti: il sostituto di Roberto Fagnano (divenuto prima capo Dipartimento Sanità in Regione e poi tragicamente deceduto il 29 ottobre scorso) a Teramo e quello di Armando Mancini (defenestrato anzitempo per non aver raggiunto gli obiettivi) a Pescara.

Al momento sono 31 le candidature pervenute nell’ambito dei bandi lanciati dalla Regione.

Ora l’Ente dovrà istituire la commissione tecnica di valutazione per verificare l'ammissibilità delle domande e procedere quindi alla loro valutazione.

Tra i nomi ci sono molti volti noti. Ma le sorprese sono l’attuale dg di Chieti Thomas Schael e l’ex dg della Asl di Pescara, Claudio D’Amario, nei giorni scorsi nominato capo Dipartimento regionale della Sanità succeduto al compianto Fagnano.

Curioso proprio il caso di Schael, appena nominato a Chieti: secondo quanto si è la domanda potrebbe essere un espediente tecnico per guadagnare ulteriore punteggio.

Per Teramo hanno fatto domanda Gilberto Gentili (lunga esperienza nella Marche, poi approdato a Crotone), Franco Santarelli (dirigente amministrativo dell'azienda teramana), Maurizio Di Giosia (attuale dg facente funzioni), Antonello Maraldo (direttore amministrativo Ospedali riuniti delle Marche).

Per Pescara Isabella Mastrobuono (commissario a Catanzaro), Angelo Tanese, Vitaliano De Salazar, Sonia Albanese, Camillo Rossi, Alessandro Marini e Alessandro Rollo.

Ci sono poi i nominativi che non hanno fatto distinzione di destinazione, facendo domanda per entrambi i bandi: oltre a D'Amario e Schael, Luca Ambrosj, Laura Coppola (già direttrice amministrativa dell'Asl aquilana prima di approdare al Policlinico di Napoli), Nicola Nardella, Alberto Cianci, Vincenzo Di Egidio, Roberta Volpini, Tiziana Petrella, Paolo Zappalà, Gerardo Di Martino, Joseph Polimeni, Marco Maccari, Valerio Fortunato, Angelo Muraglia (ex capo Dipartimento regionale Sanità), Laura Figorilli, Egisto Bianconi, Vincenzo Ciamponi (direttore amministrativo della Asl di Desenzano del Garda), Angelo Cordone (direttore generale dell’Asst Melegnano/Martesana, l’Azienda sanitaria che comprende 6 ospedali), Roberto Grinta.