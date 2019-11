DECRETO SISMA: MARSILIO, ''INCONTRO UTILE E POSITIVO''

Pubblicazione: 12 novembre 2019 alle ore 18:29

PESCARA - "Un incontro utile nel corso del quale sono stati fatti passi in avanti per riscrivere questo decreto e riempirlo di contenuti. C'è stato inoltre riferito dagli esponenti del Governo di un clima positivo perché tutte le forze politiche condividono la necessità di dare soluzioni e di raccogliere le questioni che i territori hanno sollevato. Speriamo che questa sia la volta buona".

E' il commento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al temine della riunione tra Governo e i rappresentanti degli enti locali, tenutasi questo pomeriggio a Palazzo Chigi, per un confronto diretto sugli emendamenti al Disegno di legge di conversione del decreto 123 recante: "disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici".

"Ho suggerito questo metodo di confronto, che mi sembra il Governo abbia accolto, e nei prossimi giorni attendiamo la convocazione di un tavolo tecnico - ha riferito Marsilio - Infatti ho chiesto di fare in modo che i relatori e i parlamentari della commissione, quando andranno alla chiusura del provvedimento, siano accompagnati da un confronto con i tecnici degli uffici speciali per la ricostruzione, che hanno accumulato anni di competenze e di esperienze utili per scrivere le norme nella maniera migliore possibile e garantire un testo adeguato ai bisogni del territorio".