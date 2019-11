DECRETO SISMA: CASTALDI (M5S), ''DA ABRUZZESE UN ONORE OCCUPARMENE''

Pubblicazione: 28 novembre 2019 alle ore 18:33

ROMA - "Dopo un grande lavoro di mediazione con tutte le parti coinvolte, Il decreto Sisma offre ora un pacchetto di misure per sostenere imprese e cittadini colpiti dal terremoto, nonché per agevolare il processo di ricostruzione".

Così, Gianluca Castaldi (M5S), sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, che aggiunge: "Voglio innanzitutto ringraziare il viceministro Vito Crimi, che ha messo in campo tutta la sua preparazione e la sua tenacia per ottenere il massimo dai ministeri competenti. Lo stato di emergenza è stato prorogato per i territori colpiti dal sisma 2016, con priorità alla ricostruzione delle scuole pubbliche. Abbiamo snellito la burocrazia per i contributi sugli interventi di riparazione e le Regioni potranno allestire dei programmi straordinari di ricostruzione".

"I terremoti - aggiunge Castaldi -sono un grave danno per il tessuto economico dei territori, per questo abbiamo esteso da tre a sei anni la durata del Fondo di garanzia delle Pmi, in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Abbiamo inoltre incluso i Comuni dei crateri negli incentivi della misura 'Resto al Sud'. Si sono fatte polemiche incredibili sul fatto che avremmo tassato i terremotati: nel decreto Sisma è invece contenuta la proroga, fino al 31 dicembre 2020, dell’esenzione Imu per gli immobili distrutti, non agibili, oggetto di ordinanze di sgombero".

"Così come abbiamo dato un po' di ossigeno a chi ha delle rate del mutuo da pagare, sospendendo i pagamenti fino al 2021. Insomma, da abruzzese è stato un onore occuparmi da sottosegretario del decreto Sisma. E voglio sottolineare con orgoglio come, in un periodo in cui certa politica fa spesso leva su egoismi e paure, proprio gli abruzzesi - che tanto hanno sofferto - siano stati in prima linea nell’aiutare i nostri amici in Albania, in seguito alla tragedia del recentissimo e terribile terremoto", conclude Castaldi.