DECINE DI CORSE DEI TRENI SOPPRESSE IN ABRUZZO,

SINDACATO CONTRO LA TUA, ''ASSUMETE MACCHINISTI!''

Pubblicazione: 06 settembre 2018 alle ore 15:27

PESCARA - Decine e decine di corse dei treni della Sangritana, la società che gestisce i servizi commerciali su gomma e su ferro controllata dalla società regionale Tua, soppresse tra giugno e settembre un po’ in tutto Abruzzo.. Con grandi disagi dei già bistrattati pendolari, e anche per i turisti

Un disservizio, denuncia il sidacato dei trasporti Filt Cgil, dovuto principalmente alla mancanza di personale, con buona pace delle assunzioni anunciate nella campagna elettorale delle politiche del 4 marzo, ma poi non effettuate. Mentre in compenso è stata annunciata l’immissione in ruolo di nuove figure dirgenziali.

La denuncia è stata indirizzata dalla Cgil Abruzzo alle Prefetture, al Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, all'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), alle Istituzioni Regionali (Presidente vicario Giovanni Lolli e Consigliere delegato ai trasporti Maurizio Di Nicola), nonché ai Direttori e dirigenti competenti della Regione Abruzzo.

In cui vengono anche elencati uno per uno gli episodi di soppressione di corse tra il 5 giugno e il 2 settembre 2018.

"Le soppressioni di servizi ferroviari operate dalla Tua – si legge nella segnalazione - sono pressoché unicamente ascrivibili alla carenza di personale di condotta e di scorta (macchinisti e capitreno), fenomeno ormai diventato strutturale nonostante le frequenti e documentate sollecitazioni sollevate dalla scrivente organizzazione sindacale ancor prima della costituzione della stessa società regionale, risalente al 2015".

“Proprio in quello stesso anno e , in considerazione delle difficoltà per le società di trasporto che operano nel settore ferroviario a reperire nuovo personale di condotta e di scorta in grado di sopperire alle carenze di organico - prosegue il sindacato - , proponemmo alla stessa società regionale di organizzare corsi di formazione interna indirizzati al personale aziendale dai quali, in meno di due anni, si sarebbe potuta determinare una graduatoria di macchinisti e capitreni idonei a subentrare al personale collocato in quiescenza o che, per altri motivi, ha scelto liberamente di lavorare presso altre società trasportistiche".

"E’ quantomeno sconcertante dover constatare l’immobilismo di un’azienda che opera in qualità di concessionario di un servizio pubblico, nella gestione di linee essenziali di trasporto per i pendolari e per la mobilità. Un immobilismo che si trascina almeno da tre anni e che, in relazione a questa importante insufficienza di forza lavoro, sta determinando le comprensibili e costanti lamentele da parte dell’utenza anche in considerazione di inefficienze che a questo punto, risultano riconducibili a carenze nell'organizzazione e gestione del servizio da parte di TUA Spa, piuttosto che a motivi esogeni. Duole altresì apprendere che la stessa società regionale, proprio in questi giorni, invece di gestire e trovare un’immediata soluzione a questo inaccettabile e costante disservizio per l’utenza, sembrerebbe invece interessata a reperire ed a favorire l’ingresso in azienda di nuove figure dirigenziali", si conclude nella lettera

L'ELENCO COMPLETO DELLE CORSE SOPPRESSE

2 settembre 2018

Treno n. 23916 da Lanciano a Pescara;

Treno n. 23915 da Pescara a Termoli;

Treno n. 23924 da Termoli a Pescara;

Treno n. 23951 da Pescara a Lanciano.

1 settembre 2018

Treno n. 23926 da Lanciano a S. Benedetto del T.;

Treno n. 23927 da S. Benedetto del T. a Lanciano.

14 agosto 2018

Treno n. 23928 Pescara - Teramo;

Treno n. 23919 Teramo - Pescara.

13 agosto 2018

Treno n. 23905 Pescara - Lanciano.

7 agosto 2018

Treno n. 23916 Lanciano - Teramo;

Treno n. 23921 Teramo - Pescara;

Treno n. 23925 Pescara - S. Vito L.

6 agosto 2018

Treno n. 23916 Lanciano - Teramo;

Treno n. 23921 Teramo - Pescara;

Treno n. 23925 Pescara - S. Vito L.;

4 agosto 2018

Treno n. 102 Lanciano - S. Vito L.;

Treno n. 103 S. Vito L. - Lanciano;

Treno n. 23940 Lanciano - Pescara;

Treno n. 23937 Pescara - Lanciano.

3 agosto 2018

Treno n. 23926 Lanciano - S. Benedetto del T.;

Treno n. 23927 S. Benedetto del T. - Lanciano;

Treno n. 102 Lanciano - S. Vito L.;

Treno n. 103 S. Vito L. - Lanciano.

2 agosto 2018

Treno n. 23926 Lanciano - S. Benedetto del T.;

Treno n. 23927 S. Benedetto del T. - Lanciano;

Treno n. 102 Lanciano - S. Vito L.;

Treno n. 103 S. Vito L. - Lanciano;

Treno n. 23928 soppressione parziale da Giulianova a Teramo;

Treno n. 23919 soppressione parziale da Teramo a Giulianova.

1 agosto 2018

Treno n. 23934 Lanciano - S. Benedetto del T.;

Treno n. 23933 S. Benedetto del T. - Lanciano.

30 luglio 2018

Treno n. 102 Lanciano - S. Vito L.;

Treno n. 103 S. Vito L. - Lanciano;

Treno n. 23929 Pescara - Termoli;

Treno n. 23942 Termoli - Pescara.

16 luglio 2018

Treno n. 23905 da Pescara ore 7:50 a Lanciano ore 8:35.

9 luglio 2018

Treno n. 102 da Lanciano a S. Vito L.;

Treno n. 103 da S. Vito L. a Lanciano.

27 giugno 2018

Treno n. 102 da Lanciano a San Vito Lanciano;

Treno n. 103 da San Vito Lanciano a Lanciano.

5 giugno 2018

Treno n. 23928 da Giulianova a Teramo;

Treno n. 23919 da Teramo a Giulianova.