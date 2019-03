DECENNALE TERREMOTO: FICO, ''ALLA CAMERA PROIEZIONE DOCUMENTARIO ''L'AQUILA 3.32''

Pubblicazione: 28 marzo 2019 alle ore 19:41

ROMA - "Il 6 aprile saranno dieci anni dal terremoto in Abruzzo, un evento tragico che provocò lutti, distruzioni, che sconvolse la vita di tante persone e di un'intera comunità. In occasione di questo anniversario la Camera dei deputati ospiterà la proiezione del documentario "L'Aquila 03:32. La generazione dimenticata" realizzato dalla Rai che ripercorre quanto accadde in quella terribile notte partendo da una particolare prospettiva, quella degli studenti. Dei 309 morti a L'Aquila a causa del sisma, 55 erano universitari fuori sede".

Ad annunciarlo il presidente della Camera Roberto Fico.

"Quanto è successo quel 6 aprile 2009 è una ferita ancora aperta per tutti. È nostro dovere ricordare, per commemorare le vittime ed esprimere la nostra vicinanza ai loro cari e a una terra che ha sofferto molto. Per chi volesse partecipare alla proiezione che si svolgerà mercoledì 3 aprile alle 18 (Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, via di Campo Marzio 78) sono disponibili cento posti".

Per prenotarsi è necessario accreditarsi preventivamente scrivendo all'indirizzo [email protected] entro lunedì 1 aprile alle 18.