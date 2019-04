Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

DECENNALE SISMA: PAPA, ''PREGO PER VITTIME, VICINO IN FATICOSA VIA RICOSTRUZIONE''

Pubblicazione: 06 aprile 2019 alle ore 12:17

CITTÀ DEL VATICANO - "Prego per tutte le vittime di quella tragedia e per le loro famiglie. Vi assicuro che accompagno, con viva partecipazione, il faticoso cammino che vi impegna a ricostruire - bene, rapidamente e in maniera condivisa - gli edifici pubblici e privati, come anche le chiese e le strutture aggregative". Così il Papa in una lettera agli aquilani nel decimo anniversario del terremoto che ha colpito l'Abruzzo. "Il Signore Risorto doni a tutti e a ciascuno - scrive ancora il Papa nella lettera ai cittadini dell'Aquila - la luce e la forza per rendere sempre più coesa e creativa la vostra comunità ecclesiale e sociale, facendovi, così, coraggiosi testimoni di operosa legalità, di fattiva sinergia e di fraterna solidarietà".

© RIPRODUZIONE RISERVATA