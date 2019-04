DECENNALE SISMA L'AQUILA: MARSILIO, ''PER RICOSTRUZIONE SERVE PERSONALE''

Pubblicazione: 06 aprile 2019 alle ore 01:55

L'AQUILA - "Essere qui è sempre un'emozione molto profonda, che unisce tristezza e speranza. Un momento di raccoglimento. Ed è in questo momento che comprendi che la sfida più importante che abbiamo di fronte è completare la ricostruzione e restituire a questa città e questo territorio la normalità che merita".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a L'Aquila in occasione della fiaccolata di commemorazione per il decennale del sisma del 6 aprile 2009.

"Il governo sta annunciando da qualche settimana un decreto risolutivo dei problemi che ostacolano i processi di ricostruzione, anche nel cratere 2009. Il mio auspicio è che sia la volta buona che il governo capisca che non occorre aggiungere qualche unità, ma occorre moltiplicare il personale che istruisce le pratiche. Non si possono adottare procedure ordinarie a situazioni straordinarie. Nel cratere 2009 ci sono ancora da affrontare 1500 pratiche, ma nel frattempo ce ne sono oltre 20mila del cratere 2016 e 2017, e lì dopo due anni non siamo nemmeno al 10 per cento dell'opera. Ci servono ingegneri, geometri, geologi, funzionari amministrativi. Oramai sono chiari i motivi che in Italia bloccano la ricostruzione", ha concluso.