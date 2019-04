DECENNALE SISMA: A PAGLIARE DI SASSA GIORNATA MEMORIA COI VOLONTARI DEL 2009

Pubblicazione: 02 aprile 2019 alle ore 11:38

L'AQUILA - Una giornata per non dimenticare ma anche per ringraziare i tanti volontari che hanno prestato soccorso nelle tendopoli del dopo sisma.

È il senso della Giornata della Memoria che, su input di alcuni cittadini e associazioni del posto, si svolgerà il 7 aprile alla Casetta che non c’è a Pagliare di Sassa (L'Aquila).

Il programma prevede l’accoglienza dei volontari che torneranno per incontrare la popolazione. Alle 10 ci sarà un momento di riflessione con la proiezione di foto e filmati dei giorni dell’emergenza e delle tante attività fatte nel campo base di Sassa e nei campi satellite e interverranno autorità, cittadini e volontari della protezione civile dell’analisi del III° raggruppamento (Veneto-Trentino-Friuli).

Alla gestione del campo base ha collaborato il Club Alpino Italiano.

Alle 15 si farà un giro nelle frazioni a dieci anni dal sisma e alle ore 16 in località Meruci (Roio Piano-Lucoli Alto-Genzano) epicentro localizzato dall'Ingv deĺla scossa delle 3,32 ci sarà una santa messa organizzata dai gruppi Alpini di Genzano e Roio.

Alla giornata collaborano diverse associazioni di Sassa, i centri anziani di Sassa e Poggio Santa Maria, volontari di Genzano, centro polifunzionale di Collefracido e Casetta che non c’è di Pagliare di Sassa.