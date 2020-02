DE MICHELI E BOSCHI IN ABRUZZO: ''PARTITA'' PD-ITALIA VIVA IN CAMPO REGIONALE, TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Pubblicazione: 16 febbraio 2020 alle ore 10:55

L'AQUILA - Giornata politica intensa per il centrosinistra quella di domani, lunedì 17 febbraio: in Abruzzo, infatti, arriveranno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nell'ambito del ciclo di incontri organizzati dal Pd regionale, e Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, il nuovo partito fondato dall'ex premier Matteo Renzi.

La presenza, nello stesso giorno, di due delle principali protagoniste del panorama politico nazionale è una "coincidenza" che ha destato curiosità, appuntamenti dal forte valore simbolico soprattutto in quanto in Abruzzo, per la prima volta, si materializzano gli effetti della scissione dal Pd voluta da Renzi: una decisamente renziana, la Boschi, l'altra bersaniana e lettiana, hanno incarnato, e continuano a rappresentare, i due diversi volti del Pd che hanno poi portato alla definitiva rottura e alla nascita di Italia Viva.

Paola De Micheli, arriva in politica con Pier Luigi Bersani, ed è alla sua prima esperienza di ministro, nel governo giallorosso. Nel settembre 2017 la nomina a commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016, incarico affidato nei giorni scorsi all'ex presidente del Csm e consigliere regionale Giovanni Legnini.

Maria Elena Boschi, già ministro per le Riforme nel governo Renzi e sottosegretario di Stato nel governo Gentiloni, fa tappa nel capoluogo di regione per presentare Italia Viva L'Aquila, gruppo consigliare e comitati locali, insieme al deputato abruzzese Camillo D'Alessandro. La conferenza stampa è fissata alle 11.30 a Palazzo Fibbioni.

Il ministro De Micheli, invece, comincerà dalle 10 con la visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso ad Assergi. Alle 11.30 sarà a Pineto, alla Sala Corneli di Villa Filiani, per un incontro istituzionale con i sindaci sulla A14, mentre alle 14 a Chieti incontrerà il mondo dell’automotive della Val di Sangro, gli operatori dello sviluppo e gli amministratori locali.

Alle 17 al Comune di Avezzano il ministro delle Infrastrutture incontrerà i parlamentari del Pd e del Movimento Cinque Stelle, assieme al comitato Movete, sull’argomento dello sviluppo della ferrovia Pescara – Roma. Alle 18, sempre ad Avezzano, alla Sala Irti dell’ex Scuola Montessori, parteciperà all’evento “Le vie del futuro – infrastrutture, ferrovia, autostrade”, assieme a Pietro Bussolati, componente della segreteria nazionale del Pd e consigliere regionale della Lombardia.