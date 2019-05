DANZA: TORNA A TERAMO ENZO COSIMI CON ANTEPRIMA NAZIONALE A TEATRO

Pubblicazione: 02 maggio 2019 alle ore 21:13

TERAMO - È in scena per fuori cartellone Acs Aruzzo e Molise Circuito lo spettacolo in programma per domani venerdì 3 maggio alle 18,30 al Teatro Comunale di Teramo con l’anteprima nazionale di "Glitter in my Tears – Agamennone" (primo capitolo della trilogia Orestea – Trilogia della Vendetta), spettacolo di danza contemporanea, nuova creazione di Enzo Cosimi che ne cura la regia, la coreografia le scene e i costumi.

Cosimi qualche anno fa aveva già portato al Comunale di Teramo "Calore", un riallestimento dello spettacolo che più di 30 anni fa ne aveva contribuito a creare la fama: "sono molto contento di tornare a Teramo dove ho portato Calore, ma anche altri lavori sempre invitato da Eleonora Coccagna grazie alla quale in questa cittadina si respira un’aria nuova per quanto riguarda la danza".

Orestea, una trilogia composta da tre tragedie di Eschilo, è stato il pretesto per Enzo Cosimi per indagare di nuovo il tema dell’Eroe su cui già nei primi anni ’90 aveva lavorato, realizzando alcuni dei suoi spettacoli più fortunati. Ora torna di nuovo ad approfondirlo con uno sguardo completamente diverso: "circa quindici anni fa - spiega Cosimi - il mio eroe era molto più muscolare, fisico, oggi l’eroe è a pezzi, destrutturato, è uno sguardo sulla società come lo è la sessualità che è un tema centrale nelle mie creazioni, specchio dell’evoluzione e della trasformazione degli usi e costumi della collettività".

Lo spettacolo vede la presenza di due interpreti già da qualche tempo assidui nel lavoro di Cosimi, Alice Raffaelli e Giulio Santolini; ad essi si aggiungerà un giovane che per la prima volta collabora con la compagnia, Matteo De Blasio.

Il progetto vedrà nuovamente la partecipazione del video artista Stefano Galanti "un artista straordinario, cui dobbiamo un uso della luce incredibilmente significativo".

Il costo del biglietto intero è 5 euro, ridotto 3 (under 26 – over 65 – possessori biglietto Rossini Overtures)

Enzo Cosimi, coreografo regista tra i più autorevoli della coreografia contemporanea italiana. Coreografo ospite del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro Comunale di Firenze, firma nel tempo con la sua Compagnia produzioni per i più prestigiosi festival e teatri internazionali, collaborando con artisti dell'eccellenza italiana e internazionale, tra i quali Miuccia Prada, Luigi Veronesi, Richie Hawtin, Aldo Tilocca, Louis Bacalov, Aldo Busi, Daniela Dal Cin, Robert Lippok e Fabrizio Plessi con il quale crea "Sciame", primo lavoro di video danza italiano.

Nel 2006 firma la regia e la coreografia della "Cerimonia di apertura dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006", protagonista l'étoile Roberto Bolle e 250 interpreti.

Nel marzo 2012 viene riallestito "Calore", primo lavoro di Enzo Cosimi.

Nella sua carriera, mette a segno con la sua Compagnia più di 50 produzioni, tra cui "Sopra di me il diluvio", presentato alla "Biennale di Venezia nel 2014" che ottiene il Premio Danza&Danza 2014 come Migliore Produzione Italiana dell'Anno e il Premio Tersicore 2015 a Paola Lattanzi come Migliore interprete contemporaneo.

Nel 2015 debutta "Fear party", prima tappa della trilogia "Sulle passioni dell'anima" che continua con si conclude nel 2017.

Parallelamente, dal 2015 la Compagnia si dedica a creazioni legate all'ambito sociale e politico, creando nel 2015 "La bellezza ti stupirà", coinvolgendo nel lavoro un gruppo di homeless.

Lo spettacolo è all'interno del Progetto "Ode alla bellezza – 3 creazioni sulla diversità".

Nel 2016 è stata presentata la seconda tappa, "Corpus Hominis", un'indagine sull'omosessualità in età matura in rapporto alla contemporaneità, mentre nel 2018 si conclude il progetto con "I love my sister" sulla transessualità da donna a uomo.

Dal 2018 Cosimi ha anche iniziato a dedicarsi a un percorso di studio e indagine sull'Orestea, per dare vita ad una nuova trilogia. Le creazioni della "Compagnia Enzo Cosimi" sono state rappresentate negli anni nei maggiori Teatri e Festival italiani, e portate in tournée in Europa, Stati Uniti, Perù, Australia, India, Giappone.

Enzo Cosimi da alcuni anni collabora come coreografo residente alla "Scuola Civica Paolo Grassi di Milano".