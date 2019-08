DANNI MALTEMPO: SOPRALLUOGO A PESCARA TECNICI PROTEZIONE CIVILE

Pubblicazione: 09 agosto 2019 alle ore 17:57

PESCARA - Sopralluogo, questa mattina, ad alcune strutture pubbliche del Comune di Pescara danneggiate dalla grandinata e dal nubifragio del 10 luglio scorso. Il sopralluogo, richiesto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, è stato effettuato dai tecnici dello stesso Dipartimento e da quelli della Protezione Civile della Regione Abruzzo.

Accompagnati dal Responsabile della Protezione Civile e della Pubblica Incolumità del comune di Pescara, Lorenzo Ballone, i tecnici hanno visionato il Tribunale, il Park Ferrari, lo Stadio Adriatico, la Scuola Comprensiva del VI Circolo (in via E. Scarfoglio) e si sono infine recati nell’area di Fosso Grande per esaminare i danni alle strutture e ai luoghi pubblici provocati dai recenti eventi calamitosi.

La ricognizione consentirà ai tecnici di predisporre gli atti per il riconoscimento dello Stato di Emergenza e per il conseguente stanziamento di fondi.