DALL'INGHILTERRA A TAGLIACOZZO: MATRIMONIO ALL'ITALIANA NELLA TERRA DEI NONNI

Pubblicazione: 19 agosto 2019 alle ore 16:28

TAGLIACOZZO - Sono partiti dall’Inghilterra per unirsi in matrimonio a Tagliacozzo, da dove i nonni di lui nella prima metà del '900 partirono per far fortuna all’estero.

Così Susie Morley e Jonathan Howgrave-Graham tramite il web sono riusciti a rintracciare Monia Anna Murzilli, wedding planner italo – canedese da anni residente in Marsica,diventata il loro gancio in Abruzzo per l’organizzazione di un vero e proprio matrimonio all'italiana, come racconta MarsicaLive.

Dal cibo alla musica, dall’intrattenimento ai colori, fino alle bomboniere e alle fotografie tutto nelle nozze di Jonathan e Susie era in tema abruzzese.

Gli sposi, arrivati con centinaia di ospiti dall’Inghilterra, hanno avuto modo di visitare Tagliacozzo e le località vicine e poi di dedicarsi al matrimonio.

Le nozze sono state celebrate nella chiesa di San Francesco e poi a piedi gli sposi sono arrivati fino a piazza dell’Obelisco accompagnati dal gruppo folcloristico Le Vie dell’Arte di Pineto che ha intrattenuto tutti i presenti tra canti e balli tipici prima della cena con prodotti e vino rigorosamente abruzzese a cura di Piccadilly Banqueting di Roma.

(Foto Nabis Photographers-MarsicaLive)