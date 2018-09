DAL 2 OTTOBRE APRE AL PUBBLICO MOSTRA DI MARCELLO MARIANI AL VITTORIANO

Pubblicazione: 28 settembre 2018 alle ore 13:10

L'AQUILA - Aprirà al pubblico il 2 ottobre negli spazi dell'Ala Brasini del Complesso del Vittoriano la Mostra dedicata all'artista aquilano Marcello Mariani, scomparso lo scorso anno in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

La cerimonia d'inaugurazione, aperta al pubblico, è prevista per lunedì 1 ottobre, alle 18,30, mentre l'anteprima per la stampa è alle 17,30 dello stesso giorno.

L'esposizione, promossa dalla Regione Abruzzo e curata dallo storico dell'arte e saggista Gabriele Simongini, durerà fino al 4 novembre e ripercorrerà quasi 60 anni di carriera di Mariani, un lungo tempo durante il quale l'artista si è imposto in ambito internazionale per la costante riflessione sulla pittura informale.

La sua formazione era stata influenzata, per certi aspetti, dall'esempio e dall'opera di artisti come Licini, Fontana, Burri, Beuys e Rauschenberg.

L'allestimento suggestivo e molto dinamico della mostra al Vittoriano vede l'esposizione di grandi tele di Mariani che ripercorrono decenni di lavoro: infatti, anche se la rassegna si concentra particolarmente sulle opere degli anni duemila, ha un suo nucleo iniziale, in sette opere distese fra il 1956 e il 1960 'che testimoniano la precocissima rivelazione con cui Mariani ha individuato il proprio campo d'indagine'.

"Per me è molto importante far parlare questi muri", amava dire il pittore riferendosi soprattutto al suo amatissimo luogo di nascita, L'Aquila.