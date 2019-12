DA L'AQUILA A ROMA: GLI ''ARROSTICINI DIVINI'' DIVENTANO UN FRANCHISING

Pubblicazione: 17 dicembre 2019 alle ore 10:36

L'AQUILA - Passione, impegno, spirito imprenditoriale e voglia di far conoscere la propria terra d’origine e i suoi prodotti: sono questi gli ingredienti del successo.

Lo sanno bene i soci titolari del brand “Arrosticini Divini” che lo scorso 5 dicembre hanno lanciato a Roma il loro modello di franchising.

Dopo il successo in “casa”, l’apertura di un ristorante di proprietà a Roma, la creazione di un food truck che porta il prodotto in giro per l’Italia e per l’Europa, in attesa di aprire il secondo punto vendita a L’Aquila, il Gruppo Arrosticini Divini ha inaugurato il suo primo punto in franchising e lo ha fatto raddoppiando la sua presenza su Roma in via della Bufalotta.

“Per noi questo è l’inizio di una nuova avventura: il primo franchising nazionale targato L’Aquila, siamo felicissimi” - dichiara Monica Scipioni, ideatrice del progetto Arrosticini Divini e nome noto nel panorama dell’imprenditoria locale - "ci stiamo ingrandendo e il nostro prodotto sta piacendo tantissimo."

Fatica e impegno sono stati necessari per raggiungere questo ambito traguardo ma soprattutto tanta passione e capacità di rinnovarsi: “Comunicare al mondo il concetto di arrosticino, che per noi non è solo un alimento ma è 'casa', un piacere genuino e un simbolo delle nostre tradizioni non è semplice. Per evolvere verso un modello di franchising questo aspetto invece era fondamentale e per questo, per fare il salto, abbiamo avuto bisogno di investire su una comunicazione di alto livello e di un’agenzia di professionisti del settore; per questo ci siamo rivolti a Climax Studio, un’agenzia di comunicazione aquilana, che ci ha aiutati a rivisitare la nostra immagine, a creare una comunicazione organica e che continuerà a seguirci in questa avventura con l’obiettivo di far diventare la nostra attività un brand a livello nazionale ed internazionale”, racconta Enrico Vivio uno dei soci fondatori, insieme a Monica e Francesco Scipioni, ristoratori storici del capoluogo abruzzese.

Un brand che valorizza e promuove prodotti autoctoni e antichi sapori.

Uno spicchio d’Abruzzo in giro per l'Italia dove è possibile gustare le prelibatezze aquilane e abruzzesi senza dover macinare chilometri e chilometri attraverso una ristorazione semplice ma di altissima qualità.

In tavola le migliori eccellenze del territorio dagli antipasti ai primi piatti fino ai vini, imbottigliati e sfusi delle migliori cantine, e alle birre artigianali.

Protagonisti indiscussi tra le numerose specialità, sono gli arrosticini, Il “must” del locale.

“il prodotto principe, l’arrosticino, è di produzione abruzzese e rigorosamente artigianale, tagliato a mano e cotto alla brace!”, sottolinea Francesco Scipioni.

“Lo scorso 5 dicembre, dunque, Arrosticini Divini ha portato il nome di L’Aquila e del territorio Abruzzese nella Capitale non solo con prodotti di qualità sulla tavola ma anche in termini di collaborazione con fornitori e con addetti ai lavori: “Ci stiamo espandendo oltre i confini regionali ma abbiamo deciso di puntare su L'Aquila e di continuare a promuovere l'economia della nostra regione perché questo traguardo, che è solo l’inizio di una serie, lo dobbiamo anche a chi ci ha sostenuto e ci sostiene ma soprattutto alla nostra città e alla nostra terra”, conclude Francesco.

È inoltre presente online il nuovo sito con i piatti, lo stile e anche un form integrato da compilare per chiunque volesse aprire un punto in Franchising di questo brand.