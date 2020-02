DOPO AVVENTURA A PALAZZO EMICICLO CON IL CENTROSINISTRA, L’EX SINDACO DI PESCINA HA VINTO CONCORSO CON AMMINISTRAZIONE DI CENTRODESTRA: SI E’ TRASFERITO A PESCARA DOVE E’ ANCHE PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO DA DALFONSIANO A DIRIGENTE COMUNE, LA NUOVA VITA DELL’EX CONSIGLIERE REGIONALE MAURIZIO DI NICOLA

Pubblicazione: 09 febbraio 2020 alle ore 06:06

L'AQUILA - Nuova vita per l'ex consigliere regionale, fedelissimo di Luciano D'Alfonso, Maurizio Di Nicola.

Dalla sua Pescina il trasferimento a Pescara e, soprattutto, una nuova esperienza lavorativa: l’avvocato marsicano sarà dirigente al Comune di Pescara, per uno strano caso del destino al servizio di una amministrazione che oggi è di centrodestra per lui che ha una lunga storia nel centrosinistra.

Dopo la nomina a presidente del Conservatorio "Luisa D’Annunzio" di Pescara (al posto di Enzo Fimiani, giunto al termine del suo mandato), Di Nicola, molto apprezzato nel suo quInquiennio a palazzo dell’Emiciclo, ha vinto il concorso pubblico indetto dallo stesso Comune come istruttore direttivo amministrativo.

Con lui anche un’altra marsicana si è insediata al palazzo di Piazza Italia, Lara Di Marco.

Di Nicola, ex sindaco di Pescina, è stato uno dei protagonisti nella passata legislatura: eletto con una manciata di voti di scarto sul giornalista Giampaolo Arduini, capo ufficio stampa del Consiglio regionale, nella lista di "Centro democratico", nella parte finale del mandato ha ottenuto anche la delega specifica sui trasporti.

In generale, è stato uno strenuo sostenitore dell'attuale senatore, difendendo, sopotrattutto come presidente della commissione Bilancio, le posizioni anche nella delicata fase delle dimissioni, che si è protratta per diversi mesi.

Di Nicola ha poi abbracciato la causa politica di +Europa, che ha contribuito a strutturare in Abruzzo, pur non essendo rieletto a palazzo dell’Emiciclo.

Sono in totale 50 i vincitori dei vari bandi che verranno assunti a tempo indeterminato con effetto immediato. Tra i vincitori del concorso anche l'ex assessore al Verde e giornalista Laura Di Pietro.

Questi i nomi dei vincitori. Istruttore amministrativo: Sonia Sciarra; Jessica Rigodanzo; Emanuela Persia; Laura Di Pietro.

Istruttore direttivo tecnico: Emanuella Lionetti; Tiziana Saputi. Istruttore direttivo contabile: Francesca Pavone (già dipendente comunale); Marilena Falini; Giuliana Marroncelli; Graziella Sebastiani (già dipendente comunale); Marco Di Giacomo; Federico Farino; Silvia Cianciosi. Istruttore Tecnico Perito: Gabriele Di Pompeo; Gianluca Vianale.

Istruttore di vigilanza (15 assunzioni nella polizia municipale): Giulia Satiro; Umberto Rapagnetta; Cristian Pelusi; Davide Marchese Ragona; Alessia Di Gregorio; Marco Di Giannuario; Marina Soleo; Valentina Di Lazzaro; Giuseppe Galante; Francesca Ciffolilli; Francesco Abruscato; Andrea Bosica; Monica Trovarelli; Daniele Mattei; Rossella Del Casale. Istruttore direttivo amministrativo: Lara Di Marco; Maurizio Di Nicola; Eleonora Creati; Antonella Di Genova; Erica Bassano; Graziella Sebastiani (già dipendente comunale); Paola Camplone (già dipendente comunale).

Istruttore contabile: Valentina Romanelli; Elena Mattioni; Cinzia Potere; Christian Travaglini. Istruttore informatico: Valter Papile; Andrea Cappellacci; Andrea Meschini; Maurizio Filocamo; Luca Angelucci. Istruttore direttivo socio culturale: Roberta Pellegrino. Istruttore direttivo geologo: Paolo Fasoli. Autista: Umberto Rapagnetta; Paolo Pignoli.