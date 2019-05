L'AQUILA: D'ERAMO, ''NELLA LEGA IN COMUNE ALTRI CONSIGLIERI''; CERTA IANNI, FORSE DE MATTEIS E SCIMIA

Pubblicazione: 12 maggio 2019 alle ore 17:07

L’AQUILA - “La Lega si conferma il primo partito in Abruzzo, con risultati eccezionali: abbiamo 5 consiglieri comunali solo all’Aquila e presto ne avremo altri”.

Il deputato aquilano Luigi D’Eramo, durante il suo intervento, ieri sera, alla presentazione della candidatura alle elezioni europee di Elisabetta De Blasis, annuncia nuove adesioni al partito di Matteo Salvini.

Secondo quando appreso da fonti comunali, sarebbe ormai certo l’ingresso di Maria Luisa Ianni, attuale capogruppo di Fi e neo presidente della IV Commissione del Comune del capoluogo abruzzese. La sua elezione è stata fortemente voluta proprio dalla Lega e da Fratelli d’Italia, ma ha trovato l’opposizione di Insieme per L’Aquila e del consigliere Roberto Junior Silveri del Gruppo Misto.

Secondo i rumors, poi, a passare al gruppo di Matteo Salvini sarebbero anche il capogruppo di Fdi, Giorgio De Matteis, il consigliere comunale di “Insieme” Leonardo Scimia, da sempre vicino politicamente all’ex parlamentare Fabrizio Di Stefano, che nei mesi scorsi ha aderito proprio alla Lega.

Anche Scimia, dunque, potrebbe entrare nel gruppo consiliare aquilano, il più grande, in virtù della vecchia amicizia con Di Stefano. La Lega oggi in Aula conta 5 rappresentanti: il capogruppo Francesco De Santis, Luigi Di Luzio, Elisabetta De Blasis e le new entry Laura Cucchiella e Tiziana Del Beato, che hanno sostituito i due nuovi assessori, Fabrizio Taranta e Daniele Ferella, che hanno lasciato lo scranno in Consiglio per un posto un Giunta, dopo il rimpasto da parte del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.