CRISI IN REGIONE: PAOLUCCI, ''DALLA GIUNTA LENTA ALLA GIUNTA FERMA''

Pubblicazione: 08 agosto 2019 alle ore 16:54

PESCARA - “Dopo i treni più cari ma non più veloci, dopo il volo per Milano che rischia di saltare, dopo il caos sui trasporti, dopo l'incertezza sulle tariffe autostradali, ora é direttamente la giunta regionale a fermarsi”. Ad affermarlo è il Capogruppo del Pd Silvio Paolucci che commenta le dichiarazioni del vertici della Lega Abruzzo, che hanno aperto la crisi in maggioranza.

“Dopo le incertezze sul piano sanitario – prosegue Paolucci - la bocciatura sui trabocchi, la fragile gestione delle crisi industriali, la Lega non lega più e si arena sull’unica attività di questi mesi: la spartizione delle nomine. Per la precisione quelle pesanti per individuare i vertici della sanità regionale. Avevamo già detto nei mesi scorsi che una coalizione costruita per fare più uno elettoralmente non avrebbe significato una coazione coesa di governo. Tant’è – conclude Paolucci – siamo passati da una giunta lenta a una giunta ferma”.