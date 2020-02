CRISI IDRICA SASI: BELLACHIOMA, ''OK A TAVOLO, SODDISFAZIONE PER VIA LIBERA MINISTERO''

ROMA - "Finalmente qualcosa si muove per fronteggiare la grave emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio la provincia di Chieti".

Così, in una nota, il deputato abruzzese della Lega Giuseppe Bellachioma che spiega: "Dopo la nostra insistenza, il governo si è reso finalmente disponibile a convocare, come avevamo chiesto, un tavolo interistituzionale con Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e tutti i soggetti interessati. Ciò per avviare subito interventi di natura infrastrutturale e gestionale necessari per risolvere la situazione, mentre sono state sbloccate le economie di diversi piani di interventi".

"Esprimo dunque grande soddisfazione per questo risultato. La parola passa ora alla Regione Abruzzo, che dovrà far pervenire al ministero dell’Ambiente la richiesta ufficiale di convocazione del tavolo, e alla Sasi, che dovrà far pervenire tempestivamente gli attesi studi di fattibilità degli interventi da realizzare per porre fine all'emergenza idrica. Continuerò in ogni caso a monitorare giorno per giorno la situazione affinché non si perda altro tempo prezioso", conclude Bellachioma.