D'ERAMO E IMPRUDENTE: ''CHIEDIAMO AD ALLEATI DI GOVERNARE''. LUNEDI' AL VIA CONSULTAZIONI CHE POTREBBERO RICUCIRE STRAPPO IN MAGGIORANZA. DI BENEDETTO TENDE MANO AL SINDACO, DI SABATINO, ''INACCETTABILE'' CRISI COMUNE L'AQUILA: LEGA, ''BIONDI RITIRI DIMISSIONI, NON SI PUO' RESTARE APPESI''

Pubblicazione: 16 marzo 2019 alle ore 21:16

L'AQUILA - "Chiediamo a tutte le forze di responsabilità che compongono questa maggioranza di concentrarsi sull'unico obiettivo che gli elettori ci hanno consegnato, cioè quello di governare bene il Comune dell'Aquila".

Così Luigi D'Eramo, deputato della Lega e vice coordinatore del partito in Abruzzo, ex assessore comunale, è intervenuto sulla crisi che si è aperta all'interno del centrodestra, culminata con le dimissioni del sindaco, Pierluigi Biondi, dopo quarantott'ore di tensioni in seno alla maggioranza che lo ha accerchiato chiedendogli subito la ricomposizione dell'esecutivo, che da dicembre ad oggi ha perso cinque dei nove assessori.

È D'Eramo, dunque, a indicare la via d'uscita assieme al vice presidente della Regione Emanuele Imprudente e ai consiglieri comunali Fabrizio Taranta, Daniele Ferella, Luigi Di Luzio ed Elisabetta De Blasis: "Per quanto meritevole, l'iniziativa del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etelwardo Sigismondi di avviare consultazioni a partire da lunedì, la annovero a una metodologia abbastanza superata dalla storia, non si può rimanere appesi con delle dimissioni mentre ci sono tante cose da fare". La Lega invita il primo cittadino a ritirare le dimissioni entro il 2 aprile.

Biondi si è dimesso giovedì sera per protesta contro il mancato trasferimento, da parte del Governo, dei 10 milioni di euro per i minori introiti e le maggiori spese dopo il terremoto del 2009, peraltro annunciato per la prossima settimana dal sottosegretario con delega alla Ricostruzione, Vito Crimi; si è dimesso anche per mandare un messaggio alla sua maggioranza, alla guida della città da giugno 2017 e in scadenza nel 2022, che ha disertato la seduta del Consiglio comunale in dissenso con la nomina a vice sindaco, non concordata, del consigliere Udc Raffaele Daniele.

Intanto in attesa delle consultazioni tra i partiti del centrodestra che partiranno lunedì per provare a ricomporre lo strappo e indurre il sindaco a tornare sui suoi passi, anche dalle opposizioni c'è chi ha teso la mano al primo cittadino.

Americo Di Benedetto, ex candidato sindaco dell'Aquila nel 2017 sconfitto clamorosamente al ballottaggio nonostante un ampissimo vantaggio del primo turno, ha riunito ieri sera il consiglio direttivo del Passo Possibile, gruppo civico che, dopo l'abbandono in massa del Partito democratico, con cinque consiglieri comunali è il più consistente dell'opposizione nell'assise civica. Dall'incontro è emersa la proposta di un sostegno esterno a Biondi, purché il sindaco ricomponga un esecutivo di salute pubblica, una giunta tecnica di alto profilo svincolata dai partiti, per scongiurare l'ipotesi di un commissariamento proprio in coincidenza con il decennale del terremoto.

Una posizione che "non è accettabile" per Renzo Di Sabatino, segretario Pd Abruzzo: "In questo momento non possono esserci scialuppe di salvataggio, simili scelte non potrebbero essere giustificate dagli aquilani", si legge in una nota.

Inoltre, se in una nota il consigliere comunale dell'Aquila di Forza Italia Maria Luisa Ianni, è intervenuta sulla crisi, sottolineando che Questa condizione di instabilità è diventata inaccettabile" e che "È ora di lavorare con una nuova Giunta al servizio della città", almeno per il momento, resta in silenzio il gruppo di Insieme per L'Aquila, che proprio nei confronti del primo cittadino aveva puntato i piedi sulla formazione del nuovo esecutivo.

Tornando alla conferenza stampa di oggi pomeriggio, il gruppo di Matteo Salvini ha chiesto che "la Giunta sia composta da uomini e donne di spessore. La Lega i problemi li risolve e non li crea", ha continuato D'Eramo sottolineando, a proposito delle dimissioni, che la Lega "le interpreta come una provocazione nei confronti di alcune forze della maggioranza che scalpitano e si sentono più calde".

Il Carroccio si è presentato al gran completo, in una conferenza stampa convocata in fretta e furia, indicando la vita d'uscita dalla crisi.

"Azzeramento o rimpasto? Siamo per una ricomposizione - ha spiegato D'Eramo - abbiamo sempre chiesto una chiarezza di natura politica all'interno della maggioranza in Consiglio comunale perché è un dato di rispetto nei confronti della cittò, ogni gruppo deve autodichiararsi, ci sono alcune promiscuità che rendono complicato il rapporto all'interno della maggioranza che riteniamo debbano essere superate".

Il riferimento è apparso essere ai consiglieri di Insieme per L'Aquila, il gruppo nato a dicembre dall'emorragia di Forza Italia che alle regionali ha sostenuto Guido Quintino Liris, e allo stesso Fratelli d'Italia, partito del sindaco diviso al suo interno, con Giorgio De Matteis "picconatore" dell'amministrazione che dall'estate scorsa chiede un cambio di passo e che dopo aver impallinato per mesi l'assessore Carla Mannetti, nelle ultime settimane ha preso di mira anche l'altro assessore meloniano, Alessandro Piccinini.

"Ci sono alcuni gruppi consiliari che sono denominati con le liste che li hanno eletti nel 2017 o con denominazioni diverse assunte successivamente con modalità contemplate dal regolamento, ma poi in occasione delle regionali si sono espresse all'interno di un partito, quindi c'è un dato di confusione che va chiarito", ha spiegato D'Eramo.

"Il mandato finisce nel 2022 perché per quello che ci riguarda e per come siamo abituati a interpetare la politica, in politica si vince e si perde alle elezioni, quindi si svolge opposizione quando l'elettorato non ti ha dato la fiducia per governare, e si governa quando te l'ha data", ha aggiunto il deputato.

"Abbiamo assunto un patto con gli aquilani che due anni fa ci hanno detto che avremmo dovuto governare questa città per cinque anni. La Lega è culturalmente un partito di governo e in questo momento in cui siamo il primo partito abbiamo la responsabilità di ricomporre un quadro politico, su di noi c'è la responsabilità di governare questa città e garantire un futuro degno di un capoluogo di regione".

A parlare anche il neo vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente: "L'Aquila ha bisogno di un'amministrazione forte, autorevole, che possa interloquire con Regione Abruzzo e governo nazionale in una posizione di chiarezza e responsabilità, con obiettivi chiari e condivisi".

La Lega ha presentato una richiesta di due assessori.

Presenti alla conferenza stampa anche Tiziana Del Beato, prima dei non eletti in Consiglio regionale e in Consiglio comunale, e Pierluigi Cosenza. Assente giustificato il consigliere Francesco De Santis, impegnato con il coordinatore nazionale dei giovani della Lega presente in Abruzzo.