GOVERNO COMMISSARIA, TROPPI CREDITI DETERIORATI, IN REGIONE OLTRE MILLE I DIPENDENTI E 100 SPORTELLI; ZENNARO, ''EMERGENZA NAZIONALE'', PEPE, ''MARSILIO SI MUOVA'', MARIANI, ''PESANTI CONSEGUENZE NEL TERRITORIO TERAMANO'' CRISI BANCA POPOLARE BARI, TREMA ABRUZZO

A RISCHIO POSTI LAVORO E RISPARMIATORI

Pubblicazione: 14 dicembre 2019 alle ore 11:26

TERAMO - Cresce la preoccupazione anche in Abruzzo per gli oltre mille dipendenti e cento sportelli della banca popolare di Bari, di cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, per via della cattiva gestione finanziaria e dei troppi crediti deteriorati (cioè mutui o prestiti che hanno poche possibilità di essere riscossi).

La banca pugliese ha acquisito la banca Tercas, con sede a Teramo, nel 2014, che ha portato nel gruppo oltre a 250mila clienti e 4,5 miliardi di raccolta, 750 milioni di perdite e 1,4 miliardi di sofferenze.

Bankitalia ha nominato Enrico Ajello e Antonio Blandini commissari straordinari e Livia Casale, Francesco Fioretto e Andrea Grosso componenti del comitato di sorveglianza.

Il deputato teramano del Movimento 5 stelle Antonio Zennaro, membro della Commissione finanze e rappresentante del collegio di Teramo alla Camera, rende noto che “sta seguendo con grande apprensione la vicenda del commissariamento della Popolare di Bari, molto presente attraverso l’ex banca Tercas sul territorio abruzzese.Già nei mesi scorsi avevo denunciato la scarsa attenzione dei vertici dell’istituto a politiche di sviluppo per il nostro territorio e per il sistema produttivo, ora il commissariamento da parte di Bankitalia ne certifica plasticamente tutte le difficoltà”.

E conclude - “Le priorità dovranno essere il mantenimento e la difesa dei livelli occupazionali e la piena tutala degli interessi dei risparmiatori. Sembra sempre più necessario un intervento statale, che come in questo caso potrebbe essere il punto di partenza per la creazione di una banca pubblica per il mezzogiorno, dedicata a famiglie e piccole e medie imprese, troppo spesso escluse dal sistema creditizio.”

Intervengono in mattinata anche i consiglieri regionali Sandro Mariani, Abruzzo in Comune e Dino Pepe, Partito democratico.

“Ieri, prima che le gravi difficoltà della Banca Popolare di Bari diventassero fatto notorio – commenta Mariani - a causa del commissariamento da parte di Bankitalia, ho depositato, a seguire l'ordine del giorno del Consigliere di Teramo Speca, una mozione finalizzata ad intraprendere tutte quelle iniziative utili e necessarie alla tutela degli standard occupazionali nel teramano, alla salvaguardia dei risparmiatori, nonché a dare impulso alla costituzione di una banca regionale”.

“I risvolti di questa vicenda sul nostro territorio potrebbero trasformarsi in dramma, per questo ho voluto sollecitare la massima attenzione e richiamare all' urgenza di una discussione seria il Governo regionale dell’Abruzzo. È necessario che il Presidente della giunta regionale si impegni ad acquisire immediatamente i dati di ricaduta sulla nostra Comunità della imminente ristrutturazione aziendale che la Banca Popolare di Bari certamente dovrà mettere in campo e che assume profilo di maggiore severità sotto la guida dei Commissari. E altresì urgente farsi garanti istituzionali per scongiurare gli effetti deleteri che si avrebbero in termini di servizi e occupazione sull’intero territorio e adoperarsi per tutelare i piccoli azionisti abruzzesi e i numerosi risparmiatori”.

Chiede che vengano innanzitutto tutelati risparmiatori, piccoli azionisti e livelli occupazionali, Dino Pepe.

“Il Commissariamento della Banca Popolare di Bari da parte di Bankitalia è una notizia che, come era facile prevedere, sta iniziando a creare una certa destabilizzazione nel nostro territorio, soprattutto tra i risparmiatori – sottolinea il consigliere – da parte mia sto seguendo la vicenda con grande attenzione e, nei prossimi giorni, solleciterò assieme al Partito un interessamento del Governatore Marsilio affinché si possano acquisire tutte le informazioni necessarie ad aprire, in Consiglio Regionale, un dibattito serio e chiarificatore, che ci consenta di tranquillizzare tutti gli abruzzesi. La priorità dovrà essere, manco a dirlo, la difesa dei risparmiatori, dei piccoli azionisti e dei livelli occupazionali, perché questa realtà è fortemente ancorata al territorio teramano ed abruzzese e non è giusto che questi paghino ulteriormente dazio” conclude Pepe.