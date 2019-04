CRESCITA BAMBINI: A ORTONA PROGETTO PER GENITORI E INSEGNANTI, SEMINARI PROMOSSI DA GIOVANI PSICOLOGI

Pubblicazione: 29 aprile 2019 alle ore 19:07

ORTONA - Aiutare genitori e insegnanti nell'accompagnamento e nella crescita armonica dello sviluppo sociale, cognitivo, emotivo ed affettivo dei bambini: questo l'obiettivo del progetto lanciato in Abruzzo da due psicologi e che prenderà il via con due seminari organizzati ad Ortona.

Le iniziative, che si svolgeranno il 3 e il 10 maggio in via della Pace 49 ad Ortona, si rivolgono a genitori e insegnanti di bambini da 3 ai 6 anni e da 7 ai 10 anni.



Gli ideatori del progetto sono due giovani psicologi: Dana Vanni, specializzanda psicoterapeuta esperta nella gestione di gruppi, e Luigi Santoro, specializzando psicoterapeuta con master in Bisogni educativi speciali (Bes).



Nel corso dei primi due incontri, interattivi e dinamici, si metteranno “in luce i principali e importanti cambiamenti cui vanno incontro i bambini delle diverse età e l'attivazione di strumenti interni atti ad entrare in relazione con i più piccoli e guidarli in maniera empatica, trovando così anche il giusto e saggio equilibrio nell'uso delle regole e dei limiti", si legge in una nota.



Per le modalità in cui sarà strutturato, il corso permette, tra l'altro, di affrontare e gestire in maniera consapevole le possibili difficoltà che bambini e genitori possono incontrare nel rapporto di mutua crescita.



In entrambe le giornate, dalle 16 alle 18 si svolgerà il corso che ha al centro i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e dalle 18.15 alle 20.15 quello sui bimbi tra i 7 e i 10 anni.



Le due giornate hanno un costo complessivo di 45 euro e per aderirvi è necessario prenotarsi chiamando al 3338320254 o al 3895521597.