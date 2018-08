CRAM : CRAM PESCARA RICEVE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ABRUZZESE IN GIAPPONE

Pubblicazione: 29 agosto 2018 alle ore 15:05

PESCARA - Questa mattina il presidente del Cram Antonio Innaurato ha ricevuto a Pescara la visita di Marianna Cespa, docente di italiano all’università di Sapporo, vice presidente dell’Associazione abruzzese in Giappone.

"Prendiamo atto, con grande soddisfazione, della grande adesione alle neo nata associazione - ha dichiarato Innaurato - di cui è presidente Giuseppe Sabatino. Una nuova realtà che potrà essere a tutti gli effetti una vera e propria ambasciata abruzzese in un Paese strategico con il quale sarà possibile intensificare rapporti commerciali e turistici".

"In tal senso - ha aggiunto - saranno indispensabili le professionalità e le figure altamente qualificate che hanno aderito all’Associazione che potrà contare anche sui rapporti già attivi con il consolato e l’ambasciata del nostro Paese. Questa associazione rappresenterà un prezioso interlocutore concreto non solo per gli abruzzesi ma anche per tutti quei cittadini giapponesi interessati a scoprire l’Italia e la nostra regione già molto apprezzata per i suoi borghi e per la costa dei trabocchi".

"Inoltre l’Abruzzo - ha sottolineato Innaurato - vanta personaggi molto conosciuti in Giappone come Francesco Paolo Tosti e Alessandro Valignani come ha voluto sottolineare la professoressa Cespa".

All'incontro hanno partecipato anche Pierluigi Spiezia, componente dell’osservatorio dell’emigrazione del Cram e rappresentante della Fnsi, Franco Di Martino, funzionario del Cram e Bruno Celupica, dirigente della Regione Abruzzo.

Nella foto, da sinistra, Spiezia, Celupica, Innaurato, Cespa e Di Martino.