REGIONE: LA MAGGIORANZA TROVA L'INTESA SULLE MISURE PER IL CORONAVIRUS IN VISTA DELLA SEDUTA DEL PROSSIMO CONSIGLIO REGIONALE. LE OPPOSIZIONI DI CENTROSINISTRA: ''LEGGE DEBOLE'', DIBATTITO ANCHE SU EMERGENZA SANITARIA COVID: STOP BOLLO AUTO E TASSE REGIONALI, PDL ECONOMIA, INDIRIZZO CENTRODESTRA

Pubblicazione: 01 aprile 2020 alle ore 01:30

L'AQUILA - Sospensione del bollo auto e delle tasse regionali fino al 31 luglio, poi da restituire, e alcune decine di milioni di euro di fondi regionali per imprese, partite iva e famiglie, fondi reperiti da partite vincolate per ora non utilizzati: la maggioranza di centrodestra avrebbe trovato la quadra per il varo delle misure legate alla emergenza coronavirus in discussione oggi all’Aquila nella seduta del Consiglio regionale che si terrà tra stringenti misure di sicurezza nella sala Ipogea di palazzo dell’Emiciclo.

Lega, Fi e Fdi avrebbero deciso un maxi emendamento nel quale calare le rispettive richieste.

Il fulcro della proposta di legge sono stati discussi nella riunione di maggioranza di ieri all’Aquila alla quale sono intervenuti i segretari dei partiti, tra cui il coordinatore di Fratelli d’Italia, Etel Sigismondi, della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, i capigruppo di maggioranza, e gli assessori Emanuele Imprudente, della Lega, vice presidente, Mauro Febbo, Fi, e Guido Liris, Fdi. Assente il governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia.

Oggi esponenti della maggioranza hanno incontrato anche esponenti della opposizione, per il centrosinistra il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci.

In una nota, nel pomeriggio ha attaccato che il pdl economia “è una legge debole, con risorse incerte e tempi procedurali lunghi, chiediamo che il Consiglio di domanoi si apra sull'emergenza sanitaria”.

“E’ urgente che Marsilio riferisca al prossimo Consiglio regionale ani qual è l’attuale attività della Regione Abruzzo sul fronte dell'emergenza sanitaria, perché a parte le statistiche giornaliere fornite dall’Ente non se ne percepiscono né le azioni, né le strategie future dell’esecutivo rispetto a molti presidi colpiti e, con loro, a tantissimi operatori", ha spiegato.