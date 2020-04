COVID: REGIONE ABRUZZO AVVIA PROCEDURE PER TAMPONI SU PERSONALE PENITENZIARIO

Pubblicazione: 17 aprile 2020 alle ore 10:39

L'AQUILA - La Regione Abruzzo avvia le procedure per effettuare i tamponi al personale penitenziario operante nelle carceri del distretto.

In data odierna, con ordinanza numero 38, il Governatore Marco Marsilio, unitamente al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, Centro Giustizia Minorile per il Lazio/Abruzzo/Molise e Garante regionale detenuti, ha stipulato un protocollo per avviare l'effettuazione dei tamponi al personale penitenziario operante nelle strutture penitenziarie abruzzesi, nonché la costituzione di una task force sanitaria capeggiata dal dott.Saraceni dell'ASL Lanciano-Vasto-Cheti che si occuperà della situazione carceraria, anche con la definizione di una serie di piani operativi (sanificazione ambienti di lavoro, formazione personale, DPI etc...) per contenere il contagio COVID-19

A darne notizia sono Paola Puglielli, segretaria generale FP CGIL Abruzzo Molise e Giuseppe Merola, coordinatore regionale FP CGIL Abruzzo Molise che esprimono soddisfazione.



Una vera battaglia della FP CGIL- continuano i sindacalisti - che, già da tempo, ebbe ad inviare molteplici richieste in tal senso, a tutela dei lavoratori, visto alcuni contagi di poliziotti penitenziari a Sulmona, coinvolgendo la Regione, le Direzioni Generali ASL e Prefetture.

Un interessamento anche della deputata PD Stefania Pezzopane e dei consiglieri regionali PD Antonio Blasioli e Pierapolo Pietrucci, con relative interpellanze. In un momento così preoccupante - concludono Puglielli e Merola - arriva una risposta concreta per i nostri lavoratori e la loro salute, ma adesso attendiamo con fiducia che i test vengano effettuati con celerità, con conseguenti risultati degli stessi.

